به گزارش خبرگزاری صدا وسیما آبادان، سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی خوزستان گفت: فراخوان جذب مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان سال ۱۴۰۴ آغاز شد.

کیانوش بهرهی با اشاره به آغاز جذب مدرس در دانشگاه جامع علمی کاربردی خوزستان، اظهار کرد: متقاضیان واجد شرایط می‌توانند از امروز ۱۵ شهریور تا ۴ مهرماه با مراجعه به سامانه جذب مدرسان به نشانی https://jam.uast.ac.ir برای ثبت نام اقدام کنند.

وی افزود: فرآیند بکارگیری مدرسان با نیازسنجی اولیه در مراکز آموزشی انجام شده و ظرفیت نهایی اختصاص یافته پس از تایید واحد‌های استانی، جهت تامین نیاز‌ها و استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود با توجه به دوره‌های در حال اجرا است.

بهرهی عنوان کرد: متقاضیان تدریس در دانشگاه جامع علمی کاربردی برای شرکت در فراخوان باید حداقل یکسال سابقه کاری مرتبط با گروه درسی انتخابی داشته باشند.

حداقل سن متقاضیان برای شرکت در فراخوان ۲۸ سال و حداکثر سن ۶۵ سال است. ضمنا جذب مدرس در استان بومی است.

سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی خوزستان تاکید کرد: ملاک ثبت نام قطعی متقاضیان در این فراخوان، تکمیل فرم‌های سامانه، پرداخت وجه و اخذ کد رهگیری است.

وی گفت: ظرفیت پیش بینی شده برای پذیرش مدرسان در استان ۱۴۳ نفر مدرس واجد شرایط در چهار گروه صنعت، مدیریت و خدمات اجتماعی، کشاورزی و فرهنگ و هنر است.

بهرهی می‌گوید: تلاش می‌شود نتایج نهایی فراخوان پیش از آغاز ترم تحصیلی بهمن ماه منتشر شود.