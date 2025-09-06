پخش زنده
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی گفت: پرونده ثبت ملی جشنواره بادام قوشچی تهیه و برای ثبت ملی به وزارتخانه ارسال شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ مرتضی صفری در مراسم جشنواره بادام قوشچی با تبریک هفته وحدت و سالروز میلاد حضرت محمد (ص) اظهار کرد: سومین دوره جشنواره بادام قوشچی مقارن با این ایام مبارک برگزار میشود و جا دارد از شهردار و شورای شهر قوشچی و مردم خونگرم و باصفای این شهر که بهصورت خودجوش توانستند یک رویداد گردشگری را در این شهر راه بیندازند قدردانی و تشکر کنم.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی افزود: برای آنکه یک رویداد در فهرست رویداد ملی به ثبت برسد باید آن رویداد بهصورت سه سال متوالی برگزار شود و با توجه برگزاری جشنواره بادام قوشچی در سه سال متوالی، با جمعآوری مستندات، پرونده ثبت ملی جشنواره بادام قوشچی هفته آینده توسط معاونت گردشگری ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی به وزارتخانه ارسال میشود.
او ادامه داد: جشنوار انگور ارومیه، جشنواره گیلاس اشنویه، جشنواره گل محمدی خوی و ... از جمله جشنوارههای ثبت ملی آذربایجان غربی بوده و بهزودی نیز جشنواره بادام قوشچی به این فهرست افزوده میشود.
صفری تصریح کرد: جشنوارههای گردشگری ضمن آنکه موجب ایجاد نشاط و تفریح برای مردم میشود فرصتی برای معرفی ظرفیتهای گردشگری، تاریخی و صنایعدستی هر منطقه نیز فراهم میکند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی تصریح کرد: قوشچی از نظر تاریخی جزو مناطق قابل اتکا بوده و حرف زیادی برای گفتن دارد و شهرداری قوشچی با هدف نشان دادن هویت این شهر اقدام به راهاندازی یک موزه کرده است که امروز فرصتی فراهم شد از آن بازدیدی داشته باشیم و ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی برای تکمیل این موزه از هیچ کمکی دریغ نخواهد کرد.
صفری گفت: قناتهای قوشچی نیز جزو آثار تاریخی این شهر محسوب میشود که بهزودی پرونده ثبت ملی آنها نیز تهیه و برای ثبت ارسال میشود.
او با بیان اینکه خانه کاظمخان قوشچی در سه دوره مورد مرمت قرار گرفته است، اظهار کرد: با این وجود مرمت این خانه نواقصی دارد که سعی میشود در ظرف مدت سه ماه آنها برطرف و این خانه به مکانی برای نشان دادن خاطرات و رشادتهای کاظمخان با عنوان موزه مقاومت تبدیل شود.
غلامرضا غلامی، رئیس شورای شهر قوشچی نیز در این مراسم با تشکر از شهردار اظهار کرد: اقدامات شهردار باعث تحول در این شهر شده و وی با جان و دل به مردم شهر خدمت کرده و ما نیز قدردان زحمات او هستیم شورای شهر هم تمامقد در کنار شهرداری است.
وی افزود: قوشچی در طول تاریخ همواره مدافع وطن بوده و اهالی این شهر در جنگ چالدران در کنار شاه اسماعیل جنگیده و به مدت هفت سال در کنار کاظمخان قوشچی از امنیت شهر و وطن دفاع کرده در طول دفاع مقدس ۲۵ شهید و صدها جانبار تقدیم جمهوری اسلامی کرده است و اولین شهید آذربایجان به نام شهید صمد قنبری از اهالی قوشچی بود و این شهر مدافعان حرم زیادی نیز تقدیم کرده است و در یک کلام باید گفت ایثارگری در این شهر همواره ساری و جاری بوده است.
رئیس شورای شهر قوشچی ادامه داد: مرحوم ایوب پورتقی قوشچی اولین مدالآورتاریخ بوکس آسیا، سلمان علیپور، رتبه اول کنکور سراسری ایران از جمله افتخارات قوشچی هستند و این شهر پزشکان و پرستاران زیادی را تربیت کرده است.
غلامی تصریح کرد: رانندگان کامیون این شهر نیز از ۴۰ سال پیش تاکنون در عرصه حمل و نقل کشور فعال بوده و نقش مهمی را در این عرصه داشتند.
وی گفت: قوشچی به دلیل قرارگیری در حوضه آبریز دریاچه ارومیه دارای محصولات کشاورزی متنوعی بوده و بادام و گردو این منطقه بینظیر است و امید است باغات گردو و بادام این شهر و منطقه انزل ثبت ملی شود و برگزاری جشنوارههای مختلف موجب رونق و توسعه و شناسانده شدن بیشتر این شهر شود.
رئیس شورای شهر قوشچی اظهار کرد: کمک به راهاندازی موزه قوشچی نیز یکی از درخواستهای ما بوده و نیز از آنجایی که قناتهای قوشچی بخشی از هویت و تاریخ این شهر بوده، امید است با حمایتهای ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجانغربی آنها نیز به ثبت ملی برسد.