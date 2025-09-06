پخش زنده
کارشناس اداره کل هواشناسی استان قم گفت: فردا یکشنبه ۱۶ مرداد، آسمان صاف، همراه با وزش باد ملایم است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، سعید اسماعیلی گفت: امروز شنبه آسمان صاف تا کمی ابری است که در برخی ساعات شاهد وزش باد و غبار محلی خواهیم بود.
وی جوی آرام را برای اوایل هفته پیش بینی کرد و گفت: این وضعیت جوی در روزهای آینده هم ادامه خواهد داشت.
کارشناس اداره کل هواشناسی استان قم افزود: امروز بیشینه دما ۳۸ درجه سانتی گراد و روزهای یکشنبه و دوشنبه هم دمای هم با یک درجه افزایش به ۳۹ درجه سانتی گراد میرسد.