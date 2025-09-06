به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، تیم فوتسال دختران نوجوان ایران که خود را برای بازی‌های آسیایی جوانان آماده می‌کند، اردوی آماده سازی خود را از روز پنجشنبه ۱۳ شهریورماه در مرکز ملی فوتبال آغاز کرده است و در دو نوبت صبح و بعدازظهر تمرینات خود را زیر نظر کادر فنی برگزار می‌کنند.

براین اساس دختران نوجوان از ساعت ۹:۳۰ امروز با حضور در سالن فوتسال مرکز ملی پس از نرم دوی، حرکات کششی، کار با توپ، تمرینات اصلی خود را زیر نظر فاطمه شریف، سرمربی تیم ملی برگزار کردند. با توجه به بازی تدارکاتی بعدازظهر، بازیکنان به مرور برنامه‌های تاکتیکی و شروع مجدد بازی در تمرین امروز پرداختند. تیم ملی فوتسال دختران نوجوان از ساعت ۱۶:۳۰ امروز در نخستین دیدار درون اردویی خود به مصاف تیم لیان می‌رود.

شریف و کادرفنی تیم ملی فوتسال به طور جدی در حال ارزیابی نفرات برتر برای بازی‌های آسیایی جوانان بحرین هستند.

گفتنی است، ملی‌پوشان خود را برای حضور در سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان که از ۲۷ مهر تا ۹ آبان سال جاری به میزبانی بحرین برگزار می‌شود، آماده می‌کنند.