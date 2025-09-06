به گزارش خبرگزاری صدا وسیما آبادان، مادر خرمشهری نوزاد ۵ کیلو و ۳۰۰ گرمی خود را در یک زایمان طبیعی با کمک ماما‌های بیمارستان ولی عصر خرمشهر به دنیا آورد.

به گفته مسئولان دانشگاه علوم پزشکی آبادان این نوزاد پسر فرزند چهارم خانواده است و هم اکنون در بخش نوزادان در سلامت کامل بسر می برد. حال مادر نیز خوب است.

در حالیکه تیرماه امسال نوزاد آبادانی با ۵کیلو ۲۰۰گرم به عنوان سنگین‌ترین نوزاد جنوب غرب خوزستان به دنیا آمده بود، نوزاد خرمشهری این رکورد را جابجا کرد.

بیش از ۲۱۴ هزار و ۲۲۳ ولادت در ۳ ماه اول سال ۱۴۰۴ در کشور به ثبت رسیده است، از این تعداد، ۱۱۱ هزار و ۲۳۸ نوزاد پسر و ۱۰۲ هزار و ۹۸۵ نوزاد دختر در کشور متولد شدند.