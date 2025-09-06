پخش زنده
آیین کلنگزنی و آغاز عملیات اجرایی پروژه بزرگ و زیرساختی محور رامهرمز-بهبهان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، آیین کلنگزنی و آغاز عملیات اجرایی پروژه بزرگ و زیرساختی محور رامهرمز-بهبهان با حضور مقامات عالیرتبه وزارت راه و شهرسازی، مسئولین استان خوزستان، فرماندار رامهرمز و جمعی از افراد محلی برگزار شد. این پروژه که ارزش آن بالغ بر ۶۵۰ میلیارد تومان برآورد شده است، از اهمیت ویژهای برای توسعه حمل و نقل منطقه برخوردار است.
پروژه محور رامهرمز-بهبهان با هدف تسهیل در ارتباطات حمل و نقلی میان دو شهرستان و همچنین ارتقای ایمنی جادهای، یکی از پروژههای استراتژیک استان خوزستان محسوب میشود. اجرای این پروژه، علاوه بر کاهش زمان سفر، تاثیرات مثبتی در رونق اقتصادی و اجتماعی منطقه خواهد داشت.