مدیر کل هواشناسی خوزستان برای روزهای آینده وزش باد متوسط و وقوع گرد و خاک محلی و موقتی در برخی مناطق استان پیش بینی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد سبزه زاری گفت: بررسی نقشههای پیش یابی هواشناسی تا اواسط هفته جوی نسبتا پایدار را نشان میدهد.
وی افزود: در این ایام، به ویژه طی روز یکشنبه) پدیده غالب وزش باد متوسط گاهی تندبادهای لحظهای در مناطق غربی، جنوب غربی و بخشهای مرکزی است، بنابراین احتمال وقوع گرد و خاک محلی و موقتی طی بعداز ظهر روز یکشنبه در این مناطق وجود دارد.
سبزه زاری ادامه داد: تا روز سه شنبه روند افزایش جزئی دما در سطح استان پیش بینی میشود.
مدیر کل هواشناسی خوزستان اضافه کرد: در شبانه روز گذشته رامشیر، هویزه، شوش، امیدیه با دمای ۴۶ و ایذه با دمای ۱۸.۸ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنکترین نقاط استان گزارش شدهاند و اهواز به بیشینه دمای ۴۵.۱ و کمینه دمای ۲۸ درجه سانتیگراد رسیده است.