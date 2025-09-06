پخش زنده
امروز: -
رییس پلیس راه استان یزد: حادثه برخورد اتوبوس اسکانیا با ۶ خودروی سواری، ۲ مصدوم برجای گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، سرهنگ رحیم حاجی ده آبادی گفت: ساعت ۱۹:۴۰ دقیقه دیشب جمعه ۱۴ شهریورماه ۱۴۰۴، در اثر برخورد یک دستگاه اتوبوس اسکانیا با ۶ خودروی سواری، ۲ نفر مصدوم شدند.
وی با اشاره به اینکه حال مصدومان مساعد گزارش شده، گفت: عدم رعایت فاصله طولی راننده اتوبوس علت حادثه بوده است.
حادثه برخورد اتوبوس اسکانیا با ۶ دستگاه خودروی سواری در مسیر بزرگراه شیراز به یزد رخ داده است.