نیروگاه خورشیدی وزارت دادگستری با حضور وزیر دادگستری امروز به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، نیروگاه خورشیدی وزارت دادگستری، با حمایت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و با هدف استفاده حداکثری از انرژیهای تجدیدپذیر به سرانجام رسیده است.
این طرح با سرمایهگذاری ۵ میلیارد تومانی، ۲۵ درصد از نیاز برق وزارت دادگستری را تامین میکند.
نیروگاه خورشیدی مقیاس کوچک وزارت دادگستری با توان تولیدی ۹۱.۵ کیلو وات متشکل از ۱۵۰ عدد صفحه خورشیدی ۶۱۰ واتی با تکنولوژی TOPCON و تهیه شده از شرکتهای دانش بنیان داخلی است که تولید انرژی الکتریکی تولیدی سالیانه آن ۱۴۷۱۰۵ کیلووات ساعت است.