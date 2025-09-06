رقابت‌های کاراته قهرمانی رده‌های پایه آسیا امروز در رده جوانان پیگیری شد و تیم ایران به یک نشان طلا، ۴ نقره و یک برنز دست پیدا کرد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، در دومین روز پیکار‌های کاراته قهرمانی آسیا در چین، نمایندگان کشورمان در رده سنی جوانان به روی تاتامی رفتند که غزل فتحی در وزن ۴۸- کیلوگرم موفق شد مدال طلای این وزن را از آن خود کند.

امیررضا مسلمان در کاتای انفرادی، محمد عبدالهی در وزن ۶۱- کیلوگرم، آریا یوسفی در وزن ۶۸- کیلوگرم و میعاد شافعی در وزن ۷۶+ کیلوگرم مدال‌های نقره و زهرا رضازاده در وزن ۵۳- کیلوگرم مدال برنز را برای تیم کشورمان به ارمغان آوردند.

با احتساب مدال‌های کسب شده در روز نخست، تیم ایران تا پایان روز دوم، ۳ مدال طلا، ۶ مدال نقره و ۵ مدال برنز را کسب کرده است.

نتایج کسب شده امروز به شرح ذیل است:

در وزن ۴۸- کیلوگرم، غزل فتحی یک بر صفر یایه از سنگاپور را شکست داد و راهی نیمه نهایی شد. در این مرحله ۵ بر صفر رودیانگ از تایلند را برد و به فینال راه پیدا کرد. او در فینال نماینده ماکائو را ۴ بر صفر از پیش رو برداشت و صاحب مدال طلا شد.

در کاتای انفرادی، امیررضا مسلمان ابتدا سانگوی از هند را برد. سپس مقابل وینگ چو کاتارویی از هنگ کنگ به پیروزی رسید و راهی نیمه نهایی شد. او در این مرحله یعقوب خواواه از عربستان را مغلوب ک رد و فینالیست شد. نماینده ایران در فینال نتیجه را به کاتارویی از ژاپن واگذار کرد و صاحب مدال نقره شد.

در وزن ۶۸- کیلوگرم، آریا یوسفی در اولین مبارزه خود با حساب ۲ بر یک المالکی از عربستان را مغلوب کرد. در ادامه پس از تساوی ۵ بر ۵ مقابل یاماگوچی از ژاپن در سنشو برنده شد و به نیمه نهایی راه یافت. او در این مرحله با نتیجه ۷ بر ۴ از سد زوخیرو از ازبکستان گذشت و فینالیست شد.

یوسفی در فینال ۵ بر یک نتیجه را به حریف چینی واگذار کرد و مدال نقره گرفت.

در وزن ۶۱- کیلوگرم، محمد عبدالهی ۳ بر یک سادولیایف از ازبکستان را برد. سپس ۶ بر ۲ بر الصانعی از کویت به برتری رسید و راهی نیمه نهایی شد. او در این مرحله پس از تساوی صفر بر صفر مقابل السریدی از امارات با رای داوران در هانتی برنده تاتامی شد و به فینال راه یافت. در فینال ۱۱ بر ۳ نتیجه را به حریفی از قزاقستان واگذار کرد و مدال نقره را از آن خود کرد.

در وزن ۷۶+ کیلوگرم، میعاد شافعی زبردهی ابتدا ۹ بر صفر شیمومورا از ژاپن را شکست داد. در ادامه موفق شد با همین نتیجه مقابل تیمسینا از نپال به برتری رسید و راهی نیمه نهایی شد و در این مرحله ۶ بر ۴ القهطانی از عربستان را مغلوب کرد و به فینال رسید.

شافعی در فینال یک بر صفر نتیجه را به زیروکوف بیگزود از ازبکستان واگذار کرد و به مدال نقره رسید.

در وزن ۵۳- کیلوگرم، زهرا رضازاده با شیشیدو از ژاپن به تساوی صفر بر صفر رسید و با رای داوران در هانتی بازنده شد و در ادامه در جدول شانس مجدد نمایندگان قزاقستان و نپال را از پیش رو برداشت و به مدال برنز دست یافت.

در کاتای انفرادی دختران، فرنگیس صالحی دور اول نتیجه را به افندی محمد از مالزی واگذار کرد تا با شکست نماینده مالزی مقابل ژاپن و عدم راهیابی وی به فینال، صالحی نیز از دور رقابت‌ها کنار برود.

در وزن ۶۶- کیلوگرم، مهسان خدارحمی ۶ بر ۳ ناتال چنگو از قرقیزستان را برد و در بازی دوم ۳ بر صفر نتیجه را به موساخونو از ازبکستان واگذار کرد و از دور رقابت‌ها کنار رفت.

در وزن ۵۹- کیلوگرم، نگین کرمی در حالی که ۲ بر صفر از کوئو از چین تایپه پیش بود هانسوکو شد و از حضور ادامه رقابت‌ها بازماند.

در وزن ۶۶+ کیلوگرم، حسنا صالحی زاده با نتیجه ۲ بر صفر مغلوب کاتااوکا از ژاپن شد و از دور رقابت‌ها کنار رفت.

در وزن ۵۵- کیلوگرم، بنیامین صحاف پس از تساوی ۳ بر ۳ مقابل شریستا از نپال با رای داوران در هانتی مغلوب شد و با شکست نپال و عدم راهیابی وی به فینال، صحاف از دور رقابت‌ها کنار رفت.

در وزن ۷۶- کیلوگرم، امیرمحمد نیک پی ۶ بر صفر در اولین دیدار مقابل یوجین از چین شکست خورد و از گردونه رقابت‌ها کنار رفت.

فردا و در آخرین روز این مسابقات، کاراته‌کا‌های رده سنی زیر ۲۱ سال به میدان می‌روند.