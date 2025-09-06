به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛کارشناس و مدیر رصدخانه کاسپین خرم آباد گفت: برای ماه‌گرفتگی فردا یکشنبه ۱۶ شهریور از ساعت ۱۸ تا یک بامداد، ابزار و تلسکوپ‌های رصدخانه خرم آباد در اختیار عموم مردم قرار می‌گیرد تا علاقه‌مندان و پژوهشگران بتوانند این پدیده را مشاهده کنند.

ساناز نسایی افزود:رصد ویژه ی ماه‌گرفتگی با ۱۶ تلسکوپ تخصصی، کارگاه علمی در سالن آمفی‌تئاتر، و پخش لحظه‌ای تصاویر از طریق آسمان‌نمای دیجیتال متصل به تلسکوپ اصلی انجام می‌شود.

وی با اشاره به برگزاری فستیوال نجومی، همزمان با این پدیده طبیعی گفت:افراد دارای ابزارهای رصدی می‌توانند در این برنامه شرکت کنند.

رصدخانه کاسین، واقع در ارتفاع یک هزار و ۸۶۰ متری بر فراز بام خرم‌آباد، یکی از پیشرفته‌ترین رصدخانه‌های خصوصی ایران است و به عنوان طرح کلان ملی از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ثبت شده است.

این مجموعه با ۱۶ تلسکوپ تخصصی و تجهیزات علمی مدرن، امکان رصد دقیق بیش از ۴۰ هزار جرم آسمانی را فراهم کرده و داده‌هایی قابل ارائه در سطح بین‌المللی تولید می‌کند.

بهترین زمان برای رصد و عکاسی از ماه‌گرفتگی در ساعات ۲۰ تا ۲۳:۳۰ دقیقه فردا یکشنبه، ۱۶ شهریور است.

