همایش وحدت با حضور ۵۵۰ عالم شیعه و سنی خراسان رضوی در مشهد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، همایش وحدت با حضور ۵۵۰ عالم برجسته شیعه و سنی استان خراسان رضوی از شهرستان های خواف، تربت جام، تایباد، صالح آباد، سرخس، فریمان و مشهد با شعار «اتحاد ملت، وحدت امت» امروز در مشهد برگزار شد.
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی در این همایش گفت: هدف از نام گذاری هفته وحدت به ابتکار امام خمینی (ره) تقویت اتحاد میان مذاهب اسلامی است، این هفته نه تنها مرزهای سنی و شیعه را در جامعه از بین می برد، بلکه مسلمانان را در جبهه مقابله با استکبار متحد می سازد.
آیت الله علم الهدی با اشاره به جنگ ۱۲ روزه و موفقیت نیروهای مقاومت، نقش وحدت را در شکست دشمن برجسته تر از تجهیزات نظامی دانست.
امام جمعه مشهد تصریح کرد: امروز تلاش های دشمن برای ایجاد اغتشاش و تفرقه در کشور از طریق جریان های تروریستی و سوء استفاده از مشکلات داخلی نافرجام مانده است.
استاندار خراسان رضوی نیز در سخنرانی خود ضمن اشاره به تلاش های دشمن برای تفرقه افکنی گفت: امروز بیش از پیش به وحدت نیاز داریم و دولت اهل سنت را از آن ملت می داند.
غلامحسین مظفری افزود: خواستار پیشرفت همه اقوام و مذاهب در یک راستا هستم و تاکید می کنم که خراسان رضوی و مشهد باید نماد اتحاد و وحدت باشند.
مولوی عبدالرحمن عارفی، عضو مجلس خبرگان رهبری نیز در این همایش با اشاره به دوران پیش از ظهور پیامبر اسلام (ص)، گفت: قبل از ورود پیامبر، ظلم همه جا را فرا گرفته بود و تعصبات فوران کرده بود.
مولوی عارفی افزود: وحدت و برادری به برکت ورود پیامبر اسلام تبدیل به موج شد و همه متحد و یکپارچه شدند.
عارفی تاکید کرد: باید اتحاد بین شیعه و سنی را افزایش دهیم تا دشمن نتواند در میان ما رخنه کند.