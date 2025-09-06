به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، همایش وحدت با حضور ۵۵۰ عالم برجسته شیعه و سنی استان خراسان رضوی از شهرستان‌ های خواف، تربت جام، تایباد، صالح آباد، سرخس، فریمان و مشهد با شعار «اتحاد ملت، وحدت امت» امروز در مشهد برگزار شد.

نماینده ولی‌ فقیه در خراسان رضوی در این همایش گفت: هدف از نام‌ گذاری هفته وحدت به ابتکار امام خمینی (ره) تقویت اتحاد میان مذاهب اسلامی است، این هفته نه تنها مرز‌های سنی و شیعه را در جامعه از بین می‌ برد، بلکه مسلمانان را در جبهه مقابله با استکبار متحد می‌ سازد.

آیت‌ الله علم‌ الهدی با اشاره به جنگ ۱۲ روزه و موفقیت نیرو‌های مقاومت، نقش وحدت را در شکست دشمن برجسته‌ تر از تجهیزات نظامی دانست.

امام جمعه مشهد تصریح کرد: امروز تلاش‌ های دشمن برای ایجاد اغتشاش و تفرقه در کشور از طریق جریان‌ های تروریستی و سوء استفاده از مشکلات داخلی نافرجام مانده است.

استاندار خراسان رضوی نیز در سخنرانی خود ضمن اشاره به تلاش‌ های دشمن برای تفرقه‌ افکنی گفت: امروز بیش از پیش به وحدت نیاز داریم و دولت اهل سنت را از آن ملت می‌ داند.

غلامحسین مظفری افزود: خواستار پیشرفت همه اقوام و مذاهب در یک راستا هستم و تاکید می کنم که خراسان رضوی و مشهد باید نماد اتحاد و وحدت باشند.

مولوی عبدالرحمن عارفی، عضو مجلس خبرگان رهبری نیز در این همایش با اشاره به دوران پیش از ظهور پیامبر اسلام (ص)، گفت: قبل از ورود پیامبر، ظلم همه جا را فرا گرفته بود و تعصبات فوران کرده بود.

مولوی عارفی افزود: وحدت و برادری به برکت ورود پیامبر اسلام تبدیل به موج شد و همه متحد و یکپارچه شدند.

عارفی تاکید کرد: باید اتحاد بین شیعه و سنی را افزایش دهیم تا دشمن نتواند در میان ما رخنه کند.

هفته وحدت فاصله میان ۱۲ ربیع‌ الاول سالروز میلاد پیامبر اسلام (ص) بنابر روایات اهل سنت تا ۱۷ ربیع‌ الاول تاریخ ولادت حضرت محمد (ص) بنابر روایات شیعه است.

هفته وحدت در سال ۱۳۶۰ با تدبیر امام خمینی (ره) نامگذاری شد.