مجمع نمایندگان گیلان در بازدید از مرکز مدیریت برق استان، مشکلات ناترازی انرژی در استان را بررسی و راهکارهای لازم را ارائه کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سلمان زارع رئیس مجمع نمایندگان گیلان در این دیدار با اشاره به کمبود اعتبارات و نیازهای مالی برای رفع مشکل برق استان، گفت: مجمع نمایندگان درصدد است در دیدار با وزیر نیرو راهکارهای لازم را برای رفع این مشکل ارایه دهد.
جبار کوچکی نژاد یکی از نمایندگان رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه استان به لحاظ تخصیص اعتبارات هیچ کمبودی ندارد، گفت: باید نیازهای استان بررسی شده و با رفع نواقص و تدابیر لازم و تخصیص درست اعتبارات، مشکل را رفع نماییم.
وی با اشاره به اینکه توسعه نیروگاههای خورشیدی از دیگر راهکارهایی است که باید برای آن برنامه ریزی شود، از مسولان اداره برق استان خواست، کاستیها و مشکلات را سریعتر با نمایندگان استان در میان بگذارند.
مهدی فلاح یکی دیگر از نمایندگان مردم رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به اهمیت تامین انرژیهای پاک گفت: مشکل ناترازی برق از زمستان شروع شد، باید این مشکل سریعتر رفع شود، دنیا به سمت انرژی هستهای رفته و ما هم باید به این سمت حرکت کنیم چرا که انرژی هستهای انرژی پایدار و مقرون به صرفه است.
مسعود صادقی خمامی مدیرعامل شرکت توزیع برق گیلان نیز گفت: با آسیب شناسی دقیق، راهکارهای عبور از چالش کمبود برق را بررسی کرده و پس از رسیدن به اجماع، راهکارهای عملی را ارائه خواهیم داد.