به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، گنجنامه در استان همدان قرار دارد و به عنوان یکی از جاذبه‌های تاریخی و طبیعی این استان شناخته می‌شود. این مکان با کتیبه‌های باستانی خود و مناظر زیبا، یکی از مقاصد محبوب گردشگری در ایران است که به گردشگران فرصتی برای آشنایی با تاریخ و فرهنگ ایران می‌دهد.

استان همدان با داشتن جاذبه‌های تاریخی و طبیعی فراوان مقصد مسافران مناطق مختلف کشور است. هوای خنک این روز‌های همدان هم علت دیگری برای انتخاب همدان برای تفریح و گردشگری است.