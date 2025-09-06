معاونت سیمای آذربایجان غربی در کنار پوشش زنده همایش‌ها و ویژه‌برنامه‌های میلاد رحمت للعالمین در برنامه‌های ثابت نیز میلاد نور و رحمت را به‌ تصویر می کشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ معاونت سیمای آذربایجان غربی علاوه بر پوشش زنده همایش‌ها و ویژه‌برنامه‌های میلاد رحمت للعالمین از نقاط مختلف استان با منعطف کردن برنامه‌های ثابت خود از جمله برنامه صبحگاهی «سلام یاشایش»، برنامه خانواده‌محور «ائویمیز» و جُنگ شبانه «الدوز»، شیرینی میلاد نور و رحمت را به‌یادماندنی‌تر کرده است.

برنامه صبحگاهی «سلام یاشایش» به تهیه‌کنندگی نیما اسکندری با تنوع دهی به بخش‌های مختلف برنامه، صبح دل‌انگیز تابستان را گوارای مخاطبان خودکرده و با نماهنگ‌ها، نوا‌ها و آوا‌های محلی کام بینندگان و شنوندگان را شیرین می‌کند. این برنامه هر روز ۷ صبح به مدت ۶۰ دقیقه به‌صورت زنده پخش می‌شود.

برنامه زنده «ائویمیز» به تهیه‌کنندگی لیلا خوش‌نهاد، هر روز ساعت ۱۰:۳۰ با بخش‌های متنوعی، چون بخش کارشناسی، هنر ائویمیز، دعوت از خانواده‌های موفق اهل‌تسنن و تشیّع، دعوت از خوانندگان، عاشق‌ها و هنرمندان به نام استان لحظات به‌یادماندنی را به ثبت می‌رساند.

برنامه شبانگاهی «الدوز» نیز به تهیه‌کنندگی حسن فرخی، هر شب ساعت ۲۱ به مدت ۶۰ دقیقه به‌صورت زنده با بخش‌های شاد و مفرح، شیرینی میلاد رحمت للعالمین را ندا داده و با مهمانانی که به برنامه دعوت می‌کند، محور یک‌رنگی و وحدت را در استان آذربایجان غربی به شکل هنرمندانه‌ای نشان می‌دهد.