به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ نویسنده کتاب واژه‌نامه گویش اردستانی، گفت: این گویش جزو گویش‌های مرکزی ایران است و بر پایه زبان اوستا و زبان پهلوی بنا شده است و در حدود ۶ هزار سال قدمت دارد.

قربانعلی ابراهیمی افزود: گویش اردستانی، بر خلاف همه گویش‌های ایرانی که دارای ۶ لحن هستند، تنها گویش ایران است که دارای ۱۶ لحن است و از دستگاه صرفی خاص خود پیروی می‌کند.

وی گفت: از ویژگی‌های دستگاه صرفی گویش اردستانی این است که مذکر و مؤنث ندارد، از کسره کمتر استفاده می‌شود، دارای صفت تفضیلی و عالی و صرف فعل در آن مشکل ولی خوش‌ساخت است.

نویسنده کتاب واژه‌نامه گویش اردستانی همچنین افزود: بیش از ۳۰۰ ضرب‌المثل در گویش اردستانی شناسایی و مستندنگاری شده است.