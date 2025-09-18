پخش زنده
گویش اردستانی با داشتن ۱۶ لحن، منحصربهفردترین گویش در ایران محسوب میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ نویسنده کتاب واژهنامه گویش اردستانی، گفت: این گویش جزو گویشهای مرکزی ایران است و بر پایه زبان اوستا و زبان پهلوی بنا شده است و در حدود ۶ هزار سال قدمت دارد.
قربانعلی ابراهیمی افزود: گویش اردستانی، بر خلاف همه گویشهای ایرانی که دارای ۶ لحن هستند، تنها گویش ایران است که دارای ۱۶ لحن است و از دستگاه صرفی خاص خود پیروی میکند.
وی گفت: از ویژگیهای دستگاه صرفی گویش اردستانی این است که مذکر و مؤنث ندارد، از کسره کمتر استفاده میشود، دارای صفت تفضیلی و عالی و صرف فعل در آن مشکل ولی خوشساخت است.
نویسنده کتاب واژهنامه گویش اردستانی همچنین افزود: بیش از ۳۰۰ ضربالمثل در گویش اردستانی شناسایی و مستندنگاری شده است.