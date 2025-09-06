فرمانده انتظامی شهرستان ری از دستگیری ۲ سارق حرفه‌ای که با پوشش ماموران دولتی ۲ زن را سوار کرده و سعی داشتند از آنها سرقت کنند، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ حسین مافی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری پلیس، گفت: سومین روز شهریورماه امسال، ماموران کلانتری ۱۷۸ شمس آباد در حال پوشش انتظامی در محور اتوبان غدیر حوالی شمس آباد بودند که یک دستگاه خودروی سفید را مشاهده می‌کنند که ۲ زن در عقب خودرو با دست و دهن بسته نشسته و سعی داشتند با همان وضعیت از مردم کمک بگیرند.

وی افزود: به محض مشاهده این وضعیت، ماموران به راننده و سرنشین خودرو که ۲ مرد بودند دستور توقف دادند، اما مظنونین با مشاهده پلیس اقدام به فرار کرده و در نهایت طی یک عملیات تعقیب و گریز و شلیک هوایی، پس از طی مسافتی خودرو متوقف و ۲ مرد مذکور دستگیر شدند.

سرهنگ مافی عنوان کرد: پس از آزاد کردن زنان، آنها اظهار داشتند در ابتدا تحت پوشش مسافرکش ما را سوار خودرو کرده و در ابتدای بزرگراه خود را پلیس معرفی کرده و با نشان دادن تجهیزات نظامی ما را ترسانده و اقدام به سرقت طلاهایمان و در نهایت بستن دست و دهنمان کرده و قصد داشتند به مسیر‌های فرعی بروند و ما را در بیایان رها کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان ری ادامه داد: متهمان که دارای سوابق متعدد سرقت بودند پس از انتقال به کلانتری شمس آباد در تحقیقات ابتدایی به جرم خود مبنی بر سرقت از مسافران با این شیوه و شگرد اعتراف و در بازرسی از خودرو تعدادی طلا و جواهرات مسروقه با هوشیاری ماموران کشف و تا کنون نیز هفت مالباخته به کلانتری مراجعه و سارقان را شناسایی کردند.

سرهنگ مافی افزود: متهمان پس از تکمیل پرونده برای تحقیقات بیشتر راهی دادسرا شده و به دستور مقام قضایی تصاویر بدون پوشش آنها برای شناسایی مالباختگان احتمالی بیشتر منتشر می‌شود.