هوای خراسان رضوی در هفته جاری نسبت به هفته قبل ۳ تا ۵ درجه‌ خنک تر می شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، کارشناس مرکز پیش‌ بینی هواشناسی خراسان رضوی گفت: با عبور جریان های ناتراز جوی از نیمه شمالی استان، از شدت گرمای هوا در هفته جاری نسبت به هفته گذشته، حدود ۳ تا ۵ درجه کاسته می شود.

زهرا آهنگرزاده افزود: این کاهش دما موجب خنک شدن دمای هوا در هفته جاری خواهد شد.

وی اضافه کرد: همچنین از امروز تا اواسط هفته جاری در برخی از نقاط بادخیز استان به‌ ویژه در نواحی جنوب شرق، گاهی وزش باد با احتمال گرد و خاک پیش‌ بینی می‌ شود.

کارشناس مرکز پیش بینی هواشناسی خراسان رضوی ادامه داد: طبق پیش‌ بینی‌ ها، از روز دوشنبه هفته جاری در برخی از نقاط بادخیز استان خراسان رضوی بر شدت وزش باد افزوده می‌ شود.

آهنگرزاده گفت: در شبانه روز گذشته دمای هوای مشهد بین ۱۷ تا ۳۵ درجه سلسیوس در نوسان بود و بیشینه دمای هوای امروز مشهد به ۳۴ درجه و کمینه دمای هوای امشب این کلانشهر نیز به ۱۸ درجه سلسیوس می‌ رسد.

وی بیان کرد: فریمان با کمینه دمای هوای ۱۱ درجه و شهرستان‌ سرخس با بیشینه دمای هوای ۳۸ درجه سلسیوس به ترتیب سردترین و گرم‌ ترین شهرهای خراسان رضوی در ۲۴ ساعت گذشته بوده‌ اند.