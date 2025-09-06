دمای هوا در خراسان رضوی کاهش می یابد
هوای خراسان رضوی در هفته جاری نسبت به هفته قبل ۳ تا ۵ درجه خنک تر می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، کارشناس مرکز پیش بینی هواشناسی خراسان رضوی گفت: با عبور جریان های ناتراز جوی از نیمه شمالی استان، از شدت گرمای هوا در هفته جاری نسبت به هفته گذشته، حدود ۳ تا ۵ درجه کاسته می شود.
زهرا آهنگرزاده افزود: این کاهش دما موجب خنک شدن دمای هوا در هفته جاری خواهد شد.
وی اضافه کرد: همچنین از امروز تا اواسط هفته جاری در برخی از نقاط بادخیز استان به ویژه در نواحی جنوب شرق، گاهی وزش باد با احتمال گرد و خاک پیش بینی می شود.
کارشناس مرکز پیش بینی هواشناسی خراسان رضوی ادامه داد: طبق پیش بینی ها، از روز دوشنبه هفته جاری در برخی از نقاط بادخیز استان خراسان رضوی بر شدت وزش باد افزوده می شود.
آهنگرزاده گفت: در شبانه روز گذشته دمای هوای مشهد بین ۱۷ تا ۳۵ درجه سلسیوس در نوسان بود و بیشینه دمای هوای امروز مشهد به ۳۴ درجه و کمینه دمای هوای امشب این کلانشهر نیز به ۱۸ درجه سلسیوس می رسد.
وی بیان کرد: فریمان با کمینه دمای هوای ۱۱ درجه و شهرستان سرخس با بیشینه دمای هوای ۳۸ درجه سلسیوس به ترتیب سردترین و گرم ترین شهرهای خراسان رضوی در ۲۴ ساعت گذشته بوده اند.