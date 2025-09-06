به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، استاندار در شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان گفت: از آغاز سال بیش از ۱۳ هزار کامیون به ارزش ۵۵۷ میلیون دلار به وزن ۳۴۵ هزار تن از مرز ماهیرود صادرات داشتیم که از نظر تعداد دو درصد و از نظر وزنی نیز بیش از ۳ درصد افزایش داشتیم.

هاشمی افزود: در مرداد ۱۷۸ میلیون دلار صادرات از این مرز انجام شده که نسبت به سال گذشته، ۱۲۲ درصد از نظر ارزش دلاری و از نظر وزنی نیز ۵۴ درصد افزایش داشته است..

وی گفت: بازارچه مرزی ماهیرود به لحاظ کوتاهی مسیر و ترانزیت آسان، فرصت طلایی برای خراسان جنوبی است.

استاندار گفت: بهبود وضعیت و رسیدگی به جاده ماهیرود و آسفالت جاده ماهیرود به فراه افغانستان نیز با جدیت در حال پیگیری است.

هاشمی در خصوص صدور مجوز کوله‌بری برای ۴ شهرستان استان گفت: در طول سال ۹۰ میلیون دلار می‌توان در بحث کوله‌بری اقدام کرد و تاکنون بیش از ۷۸ قلم کالا برای ۱۱ هزار خانوار مرزنشین در سامانه جامع تجارت ثبت شده است.

وی از برپایی نمایشگاه فرصت‌های مشترک تجارت و سرمایه گذاری ایران و افغانستان در اواخر مهر خبر داد و گفت: این نمایشگاه بستر مناسبی برای معرفی توانمندی‌های صنعتی، کشاورزی و معدنی استان است و همه دستگاه‌های اجرایی موظفند برای برگزاری باشکوه آن همکاری کنند.

استاندار در ادامه در خصوص برگزاری جلسات تنظیم بازار نیز گفت: تنظیم بازار مختص مرکز استان نیست و در تمامی شهرستان‌ها باید با جدیت با همکاری تمام دستگاه‌های مرتبط به ویژه با توجه به نزدیکی به سال تحصیلی جدید این موضوع دنبال شود.