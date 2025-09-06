فرماندهی انتظامی شهرستان ری از دستگیری سه قاچاقچی مواد مخدر که در حال انتقال مواد مخدر از شهرری به سمت استان سمنان بودند، خبر داد.

بازداشت سه قاچاقچی مواد مخدر و کشف ۳۸ کیلوگرم گل و تریاک

بازداشت سه قاچاقچی مواد مخدر و کشف ۳۸ کیلوگرم گل و تریاک

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ حسین مافی در تشریح این خبر بیان داشت: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر این فرماندهی در ۱۳ شهریور ماه امسال با رصد‌های اطلاعاتی و خبر‌های به دست آمده متوجه شدند سه قاچاقچی در حال انتقال مواد مخدر در پوشش کامیونت حمل میوه از شهرری به سمت استان سمنان می‌باشند.

وی افزود: با هماهنگی قضائی تیم‌های عملیاتی به محورتهران- دامغان اعزام و پس ازچند ساعت تعقیب و مراقبت در یک اقدام ضربتی کامیونت را متوقف و هر سه قاچاقچی را دستگیر کردند.

رئیس پلیس شهرستان ری ادامه داد: در بازرسی از کامیونت مقدار ۳۸ کیلوگرم مواد مخدر جاساز شده زیربار میوه از نوع گل و تریاک کشف کردند.

سرهنگ حسین مافی در پایان با بیان اینکه پس از تشکیل پرونده و پایان تحقیقات متهمان تحویل مراجع قضایی گردیدند، افزود: از همه شهروندان درخواست می‌کنیم با هوشیاری و آگاهی کامل خود را از گرفتارشدن در دام شیطانی اعتیاد بیمه کنند و هرگونه موارد مشکوک را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.