مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان بر ظرفیتهای فرهنگی و تنوع قومیتی استان گلستان تأکید کرد و گفت: این ویژگیها میتواند به پویایی و رونق اقتصاد استان کمک کند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، ایوب هلاکو، در جلسه اشتغال در بستر تعاون در شهرستان کلاله به نقش دستگاههای عضو کارگروه اشتغال به عنوان خط مقدم جبهه اقتصادی اشاره کرد و افزود: این دستگاههای اجرایی حتما حمایت از تعاونیها که مورد تاکید مقام معظم رهبری هستند و افرادی که اهلیت لازم را دارند، مدنظر قرار دهند.
هلاکو در ادامه به توزیع تسهیلات اشتغالزایی توسط اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان اشاره کرد و گفت: در بخش مشاغل خانگی حمایتهایی انجام شده، اما این حمایتها کافی نیست و ما بنا داریم که تسهیلات این حوزه را افزایش دهیم.
وی همچنین از سامانه رصد هوشمند یاد کرد که ثبت اشتغال ایجاد شده توسط دستگاههای اجرایی در آن، در برنامهریزی دولت برای توازن و ایجاد اشتغال و پرداخت تسهیلات بسیار حائز اهمیت است.
هلاکو در پایان به پرداخت ۲۵۴ میلیارد تومان از محل تفاهمنامه سهجانبه با وزارت تعاون و بانک توسعه تعاون در سال گذشته اشاره کرد و گفت: از تعاونیهای فعال و پویا حمایتهای ویژهای خواهیم داشت.