به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان سرهنگ حسین اصانلو با اعلام این خبر گفت: روز گذشته ماموران پاسگاه انتظامی حلب حین کنترل خودرو‌های عبوری به یک دستگاه سواری پژو پارس مشکوک شده و آن را متوقف کردند.

وی افزود: ماموران در بازرسی از این خودرو ۸۴ هزارو ۸۱۰ عدد فشنگی، ۱۰ عدد کندانسوز آلومینیومی و ۱۰ عدد قاب فن را کشف کردند.

این مقام انتظامی با اشاره به احراز مراتب قاچاق کالا و غیرمجاز بودن بار این خودرو، ادامه داد: کارشناسان ارزش ریالی این تعداد لوازم یدکی را ۴۵ میلیارد ریال برآورد کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان ایجرود با اشاره به تحویل کالای کشف شده به انبار تملیکی سازمان تعزیرات حکومتی افزود: در این رابطه پرونده مقدماتی تشکیل و یک نفر متهم در اختیار مقام قضائی قرار گرفت.