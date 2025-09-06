پخش زنده
امروز: -
شورای سیاستگذاری جایزه مصطفی دوشنبه ۱۷ شهریور گرد هم میآید تا گزارشی مشورتی درباره چالشها و فرصتهای پیشروی فناوری در کشورهای اسلامی ارائه کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مدیر امور بینالمللی بنیاد جایزه مصطفی (ص) از برگزاری جلسه شورای سیاستگذاری جایزه مصطفی (ص) دوشنبه ۱۷ شهریور ماه جاری خبر داد و گفت: در این نتایج نشست مشورتی گزارشی در خصوص چالشها و راهکارهای توسعه فناوری در کشورهای اسلامی ارائه خواهد شد.
مهدی امینی امروز در حاشیه نشست شورای مشورتی جایزه مصطفی (ص) که در دانشگاه امیرکبیر برگزار شد، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این نشست، جلسه فنی شورای مشورتی بنیاد علم و فناوری مصطفی (ص) است و جمعی از دانشمندان، سیاستگذاران، فناوران، رؤسای دانشگاهها، اصحاب رسانه و خیرین در آن حضور دارند. هدف از برگزاری این شورا، گردهم آوردن نخبگان اکوسیستم علم و فناوری جهان اسلام برای بررسی چالشها و تبادل دیدگاههاست.
وی افزود: خروجی این جلسه شامل کارگروههایی خواهد بود که در طبقهبندیها و دستهبندیهای مختلف با هم همکاری میکنند.
امینی تاکید کرد: پس از این جلسه، این کارگروهها فعالیتهای خود را در حوزههای مشخص ادامه خواهند داد و شورای مشورتی شکل رسمیتری پیدا میکند.
وی گفت: دوشنبه، همراه با جلسه شورای سیاستگذاری جایزه مصطفی (ص)، جلسه شورای مشورتی برگزار خواهد شد و گزارش این جلسه ارائه میشود. جمع حاضر میتوانند نتایج و خروجیهای جلسه فنی را مشاهده و استفاده کنند.
مدیر امور بین المللی بنیاد جایزه مصطفی (ص) ادامه داد: در این شورا، ابتدا چالشهای اکوسیستم علم و فناوری مطرح میشوند و سپس راهکارها بررسی میشوند. این نشست هر دو سال یکبار برگزار میشود و محور آن با نیازهای روز جهان اسلام متناسب خواهد بود.
وی با بیان اینکه فناوری نقش تسهیلگری در روابط کشورها با یکدیگر دارد، خاطر نشان کرد: به این معنا که ارتباط بین نهادهای مختلف در ایران و سایر کشورهای جهان اسلام برقرار میشود. برای مثال، نهادهایی که در پاکستان مستقر هستند نیز میتوانند با نهادهای ایرانی همکاری کنند و فضای تعامل و همکاری ایجاد شود.
وی گفت: بنیاد مصطفی (ص) با بسترسازی و ترغیب اجزای اکوسیستم، امکان ادامه همکاریها را فراهم میکند و نقش خود را در تقویت ارتباطات و همکاریهای علمی ایفا میکند.