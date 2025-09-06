به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ گروه غواصی سازمان آتش نشانی مهاباد پس از انجام عملیات جستجو دقایقی قبل جسد فرد غرق شده در سد مهاباد را پیدا و از سد خارج کردند.

مسئول آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مهاباد گفت: فرد غرق‌شده اهل مهاباد و ۳۵ ساله است که به دلیل آشنا نبودن به فنون شنا دیروز در سد مهاباد غرق شد.

سید نصیر محمودی افزود: تیم غواصان مهاباد برای پیدا کردن جنازه این فرد دیروز به محل حادثه اعزام شدند اما به دلیل تاریکی هوا نتوانستند جسد وی را پیدا کنند که با ادامه تلاشها امروز جسد وی پیدا و از آب بیرون کشیده شد.

روز جمعه هفته قبل نیز جوان ۲۰ ساله اهل یکی از شهرهای همجوار در دریاچه سد مهاباد غرق و با تلاش غواصان پس از سه روز جنازه وی پیدا شد.

از ابتدای امسال تاکنون ۳۲ نفر در سدها و منابع آبی استان غرق شدند که از این تعداد ۳ نفر در سد مهاباد جان باخته اند.