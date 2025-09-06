تیم دارت جوانان پسر استان فارس با کسب ۶۹ امتیاز در رقابت‌های کشوری به مقام نایب قهرمانی دست یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رقابت‌های دارت جوانان پسر کشور با حضور بیش از ۱۰۰ ورزشکار از ۱۵ استان در مجموعه ورزشی شهید حمزه شیراز برگزار شد.

در پایان این مسابقات، تیم خراسان جنوبی با ۷۸ امتیاز قهرمان شد، فارس با ۶۹ امتیاز نایب قهرمان و آذربایجان شرقی با ۵۸ امتیاز عنوان سوم را کسب کردند.

نفرات برتر این رقابت‌ها با دعوت به اردو‌های تیم ملی، برای شرکت در رقابت‌های برون‌مرزی آماده خواهند شد.