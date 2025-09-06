به ابتکار برنامه‌ تلویزیونی خونه زندگی، سه بانوی زندانی جرائم غیر عمد به خانه و زندگی شان بازگشتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ تهیه کننده برنامه تلویزیونی خونه زندگی که روز‌های زوج از شبکه مازندران پخش می‌شود، گفت: همزمان با هفته وحدت و پویش به عشق پیامبر می‌بخشم، مقدمات آزادی سه بانوی زندانی جرائم غیر عمد در این برنامه فراهم شد.

رقیه عالمی با بیان اینکه معرفی این سه بانو با همکاری و هماهنگی ستاد دیه مازندران انجام پذیرفت، افزود: اولویت آزادی زنان در این برنامه، زنان دارای فرزند و نوع جرائم غیر عمد بوده است.

امیر دماوندی رئیس ستاد دیه مازندران نیز که در این برنامه حاضر بود با بیان اینکه از ابتدای سال تاکنون ۲۰۰ زندانی جرائم غیر عمد به همت خیران مازندرانی آزاد شدند اعلام کرد: از ابتدای شهریور تا کنون ۲۰ زندانی جرائم غیرعمد آزاد شدند و قرار است تا پایان تابستان نیز همین تعداد به همت خیران آزاد شوند.

دیوارگر گزارش می دهد