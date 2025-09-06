تمدید مهلت انتخاب رشته کنکور تا ۱۷ شهریور
انتخاب رشته داوطلبان آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ دانشگاهها و موسسات آموزش عالی ۱۴۰۴ تا ۱۷ شهریور تمدید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد
، رئیس اداره امور تربیتی، مشاوره و مراقبت در برابر آسیبهای اجتماعی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد گفت: به دلیل اعمال اصلاحات در برخی رشته محلهای مختلف به خصوص ظرفیتهای رشتههای پزشکی و دندانپزشکی تا دوشنبه ۱۷ شهریور تمدید شد.
حیدری افزود: از مردم خواست برای انتخاب رشته به پایگاههای مجاز و مورد اعتماد مراجعه کنند.
نشانی پایگاههای انتخاب رشته آموزش و پرورش در استان یزد
🔸️ یزد (امام حسین): بلوار شهید بهشتی، روبروی بنیاد شهید – 📞 ۳۵۳۷۲۴۰۰۴۹
🔹 خاتم (شهید سلیمانی): خیابان ابنسینا، کوچه ۳ – 📞 ۰۹۱۳۵۳۶۵۹۷۲
🔸️ ابرکوه (امید): خیابان پست، خیابان فرهنگ – 📞 ۳۵۳۲۸۲۶۳۰۵
🔹 ابرکوه (نمونه دولتی امام صادق ع): نظامیه – 📞 ۰۹۱۳۲۵۴۵۳۸۳
🔸️ بافق (باقرالعلوم): میدان مادر، مجتمع شایقی – 📞 ۰۳۵۳۲۴۳۱۰۱۱
🔹 میبد (علیخانی): خیابان بنیاد شهید، کوچه گلریز ۹، جنب مدرسه فارابی – 📞 ۰۳۵۳۲۳۲۷۵۷۵
🔸️ میبد (نمونه گلمحمدی): شهیدیه، خیابان ولیعصر، کوچه شاهد ۳، دبیرستان نمونه گلمحمدی – 📞 ۳۲۳۳۴۰۳۰
🔹 بهاباد (پیوند): خیابان امام خمینی، شهرک ولیعصر، میدان شهدای گمنام – 📞 ۳۲۴۷۱۴۴۶
🔸️ اردکان (کانون مدرس): چهارراه سعدی – 📞 ۳۲۲۲۸۷۷۶
🔹 مهریز (مرکز مشاوره امام رضا ع): بلوار هفتم تیر، جنب آموزش و پرورش مهریز – 📞 ۰۳۵۳۲۵۲۳۰۲۷
🔸️ مهریز (نمونه محبوبی): شهرک شهید رجایی، کوچه هشتم – 📞 ۰۳۵۳۲۵۲۹۹۴۷
🔹 ناحیه یک (شهید منصوری زاده): بلوار ۱۷ شهریور، پشت آموزش و پرورش ناحیه یک – 📞 ۰۳۵۳۷۲۴۳۰۲۱
🔸️ ناحیه یک (شاهد شهید حیدری): چهارراه یزدباف، خیابان تبلیغات اسلامی، کوچه گلبانگ شرقی – 📞 ۰۳۵۳۵۲۴۴۴۴۰
🔹 مروست (نوید مروست): فلکه شهرداری، روبروی مدرسه امام رضا – 📞 ۳۵۳۲۵۸۴۶۳۹
🔸️ تفت (شهید صدوقی): خیابان ساحلی، جنب آزمایشگاه ابنسینا – 📞 ۰۳۵۳۲۶۲۲۰۵۵
🔹 زارچ (حضرت فاطمه س و پیوند): بلوار شهید صدوقی، روبروی سالن حر – 📞 ۳۵۳۵۲۷۲۱۸۱
🔸️ نیر (امام حسین ع): میدان معلم، جنب اداره آموزش و پرورش – 📞 ۰۳۵۳۲۶۵۳۰۰۳
🔹 اشکذر (مودت): خیابان امام خمینی، کانون خاتمالانبیا – 📞 ۰۳۵۳۲۷۲۲۰۲۱
🔸️ اشکذر (آموزشگاه حاج اصغر دهقانی): خیابان معلم، جنب فروشگاه رسالت – 📞 ۰۳۵۳۲۷۲۲۳۱۵
🔹 ناحیه دو (شاهد جعفری نعیمی): بلوار امیرکبیر، کوچه ۸ (نرسیده به چهارراه سید حسن نصرالله) – 📞 ۳۵۳۸۲۰۶۹۷۰
🔸️ ناحیه دو (مرکز مشاوره دکتر طاهری): چهارراه سلمان فارسی، جنب آموزش و پرورش ناحیه دو – 📞 ۰۳۵۳۶۲۳۵۰۹۸ / ۳۵۳۶۲۴۲۷۲۷