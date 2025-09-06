پخش زنده
مرحله کشوری هفدهمین دوره آزمون سراسری حفظ کل قرآن «ترنم وحی» در سال ۱۴۰۴ ویژه حافظان کل عضو مهد قرآن، فردا و پسفردا، برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرحله کشوری هفدهمین دوره آزمون سراسری حفظ کل قرآن کریم همراه با ترجمه، تدبر و تفسیر «ترنم وحی» سال ۱۴۰۴ ویژه حافظان کل عضو مهد قرآن سراسر کشور، فردا و پسفردا یکشنبه و دوشنبه ۱۶ و ۱۷ شهریور برگزار خواهد شد.
در این رویداد قرآنی که به صورت مجازی برگزار میشود بیش از ۷۰ حافظ کل عضو از دفاتر، شعب و کانونهای مهد قران سراسر کشور حضور دارند.
آزمون یادشده در این دو روز از ساعت ۹ تا ۱۷ در محل دفتر مرکزی مؤسسه کشوری مهدقرآن به نشانی میدان خراسان، خیابان خراسان، بعد از مسجد لرزاده، کوچه مرحوم آیتالله فومنی، برگزار میشود.