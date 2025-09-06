به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ این رویداد با اجرای سلسله نشست‌های آموزشی فروش اینترنتی به‌صورت برخط (وبیناری)، همزمان با سراسر کشور در نقده برگزار شد.

رویدادی ملی که علاوه بر اجرای وبیناری، به‌صورت حضوری نیز در شهر‌ستان نقده برگزار می‌شود.

مدیر کل فنی حرفه‌ای آذربایجان غربی با اعلام این خبر افزود: هدف از این رویداد، ترویج مهارت‌های فروش اینترنتی و توانمندسازی علاقه‌مندان به راه‌اندازی کسب‌وکار‌های آنلاین است.

حسن شریفی فروش آنلاین (برخط) را از ضروریات کسب و کار مهارت آموزان دانست و تصریح کرد: این رویداد که تحت عنوان «کارافن؛ از خانه تا بازار، از مهارت تا کسب‌وکار» برگزار می‌شود بخشی از برنامه‌های سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور برای وفاق برای سرمایه‌گذاری و توسعه مهارت‌آموزی تحت شعار «ایران ماهر» است.

وی گفت: افتتاحیه سلسله نشست‌های آموزشی فروش اینترنتی در تاریخ ۱۵ شهریور ۱۴۰۴ به‌طور همزمان در سراسر کشور برگزار شد.

این رویداد فرصتی استثنایی برای علاقه‌مندان به یادگیری مهارت‌های فروش اینترنتی و توسعه کسب‌وکار‌های خود در فضای آنلاین و نیز ایجاد ارتباط میان مهارت‌آموزان و فعالان حوزه کسب‌وکار خواهد بود.

در این رویداد وبیناری ۳۰ کارآفرین برتر شهرستان نقده حضور داشتند.