به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ افسانه بیات، مدیرعامل صندوق قرض‌الحسنه دانشجویان ایران، ضمن تبریک روز علوم پایه به جامعه علمی کشور، بر نقش بنیادین رشته‌های علوم پایه در پیشرفت‌های فناورانه تأکید کرد.

​بیات در این باره اظهار کرد: علوم پایه، موتور محرکه هرگونه نوآوری و توسعه است، از واکسن‌ها و دارو‌های جدید گرفته تا هوش مصنوعی و فناوری‌های فضایی، همه ریشه در پژوهش‌های عمیق فیزیک، شیمی، ریاضیات و زیست‌شناسی دارند و سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها، سرمایه‌گذاری برای آینده روشن است.

مدیر عامل صندوق قرض‌الحسنه دانشجویان ایران در ادامه افزود: به همین دلیل، ما در صندوق، طرح ارائه تسهیلات ویژه به دانشجویان علوم پایه را آغاز کردیم.

​وی در پایان گفت: این تسهیلات به دانشجویان مقاطع مختلف در رشته‌های زیست‌شناسی، شیمی، فیزیک، ریاضی و زمین‌شناسی تعلق می‌گیرد و برای دریافت آن، دانشجویان می‌توانند از روز شنبه ۱۵ شهریورماه تا شنبه ۲۲ شهریورماه به صندوق قرض‌الحسنه دانشجویان ایران مراجعه کنند.

علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به ایتا، تلگرام و اینستاگرام به نشانی isfa_۱۳۷۷@ مراجعه نمایند.