پخش زنده
امروز: -
مدیرعامل صندوق قرضالحسنه دانشجویان ایران، از ارائه تسهیلات ویژه به دانشجویان رشتههای علوم پایه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ افسانه بیات، مدیرعامل صندوق قرضالحسنه دانشجویان ایران، ضمن تبریک روز علوم پایه به جامعه علمی کشور، بر نقش بنیادین رشتههای علوم پایه در پیشرفتهای فناورانه تأکید کرد.
بیات در این باره اظهار کرد: علوم پایه، موتور محرکه هرگونه نوآوری و توسعه است، از واکسنها و داروهای جدید گرفته تا هوش مصنوعی و فناوریهای فضایی، همه ریشه در پژوهشهای عمیق فیزیک، شیمی، ریاضیات و زیستشناسی دارند و سرمایهگذاری در این حوزهها، سرمایهگذاری برای آینده روشن است.
مدیر عامل صندوق قرضالحسنه دانشجویان ایران در ادامه افزود: به همین دلیل، ما در صندوق، طرح ارائه تسهیلات ویژه به دانشجویان علوم پایه را آغاز کردیم.
وی در پایان گفت: این تسهیلات به دانشجویان مقاطع مختلف در رشتههای زیستشناسی، شیمی، فیزیک، ریاضی و زمینشناسی تعلق میگیرد و برای دریافت آن، دانشجویان میتوانند از روز شنبه ۱۵ شهریورماه تا شنبه ۲۲ شهریورماه به صندوق قرضالحسنه دانشجویان ایران مراجعه کنند.
علاقهمندان برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانند به ایتا، تلگرام و اینستاگرام به نشانی isfa_۱۳۷۷@ مراجعه نمایند.