مدیر عامل توانیر گفت: خاموشیها تا آخر شهریور به حداقل میرسد و به خاطر خاموشی ها و محدودیتهای اعمال شده در گرمای تابستان از مردم پوزش میخواهیم.
رجبی مشهدی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما افزود: بعد از ۵ سال خشکسالی نیروگاههای برق آبی در تابستان امسال ۵۰ درصد ظرفیت خود تولید برق داشتند به طور مثال چهارشنبه گذشته تنها هزار مگاوات از نیروگاههای برق آبی تولید برق داشتیم در حالی که ظرفیت این نیروگاهها ۱۲ هزار مگاوات است.
وی افزود: این روزها ظرفیت تولید نیروگاههای برق آبی کارون ۳ و ۴ را از دست دادیم وشرایط تولید آنها خوب نیست.
سخنگوی صنعت برق درباره کنتورهای هوشمند گفت: در ابتدای چهاردهم ۳ میلیون و ۲۰۰ کنتور هوشمند داشتیم والان ۵ میلیون ۶۰۰ هزار کنتور هوشمند داریم که در تابستان امسال به محدود کردن مشترکان پر مصرف کمک کرده است.