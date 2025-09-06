خاموشی‌ها تا آخر شهریور به حداقل می‌رسد

مدیر عامل توانیر گفت: خاموشی‌ها تا آخر شهریور به حداقل می‌رسد و به خاطر خاموشی ها و محدودیت‌های اعمال شده در گرمای تابستان از مردم پوزش می‌خواهیم.