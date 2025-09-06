به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ معاون توسعه مدیریت و منابع اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی گفت: در راستای حمایت از سرمایه‌گذاری و توسعه خدمات بین‌راهی، مساحت زمین موردنیاز برای احداث مجتمع‌های خدماتی رفاهی کوچک ‌مقیاس (با محوریت هفت‌گانه) در دستور کار اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان قرار گرفت.

صادق عباس‌زاد افزود: مجتمع‌های کوچک‌مقیاس با محوریت هفت‌گانه شامل جایگاه سوخت، خدمات خودرویی، سرویس بهداشتی، محل اقامتی، پارکینگ، رستوران و فروشگاه بوده و زمینه جذب سرمایه‌گذاران در این بخش به طور کامل فراهم است.

عباس‌زاد، از اصلاحیه حداکثر مساحت اراضی موردنیاز برای احداث مجتمع‌های خدماتی و رفاهی بین‌راهی خبر داد و گفت: سرمایه‌گذاران می‌توانند با درجه‌بندی یک تا چهار، از مساحت 22 هزار تا 77 هزار مترمربع نسبت به ثبت درخواست خود در سامانه ملی مجوزها به نشانی www.mojavez.ir اقدام کنند.

وی تصریح کرد: پیگیری این درخواست‌ها همانند سایر مجتمع‌ها از سوی اداره سرمایه‌گذاری و بازرگانی اداره کل انجام خواهد شد.

معاون توسعه مدیریت و منابع اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی اضافه کرد: هدف از اصلاح ضوابط مساحت اراضی موردنیاز برای احداث مجتمع‌های خدماتی و رفاهی بین‌راهی، تسهیل روند سرمایه‌گذاری، توسعه زیرساختهای رفاهی جاده‌ای و افزایش ایمنی و آسایش مسافران در محورهای ارتباطی است.