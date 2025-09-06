به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ نماینده ویژه فرهنگی جنبش انصارالله یمن در ایران، جمعه شب در جشن بزرگ میلاد پیامبراکرم (ص) در بقعه متبرکه امامزاده ناصرالحق آمل، با تبریک میلاد پیامبر اکرم (ص) و هفته وحدت، تاکید کرد: کشور‌های اسلامی بیش از هر زمان دیگری باید با تمسک به آموزه‌ها و مکتب پیامبراکرم (ص)؛ وحدت خود را تقویت کنند و علیه دشمن صهیونیستی در منطقه هم صدا شوند.

احمد الامام گفت: حضرت محمد (ص) از بهترین فرستاده‌های خدواند و پیام‌آور رحمت، مهربانی و خیرخواهی برای بشریت بود و در شرایط حساس کنونی در منطقه خاورمیانه، پیروی از سیره و آموزه‌های اخلاقی و مکتبی پیامبر اسلام بیش از هرزمان دیگری ضرورت دارد.

وی با اشاره به ویژگی‌های بارز سیره پیامبراکرم (ص) از جمله جهاد در برابر کفار، ایستادگی در برابر دشمنان و خیرخواهی برای مسلمانان بود، اشاره کرد و ادامه داد: امت اسلامی اگر می‌خواهد از ظلمت و تفرقه رهایی پیدا کند، باید متوسل به قرآن کریم و به مکتب پیامبر باز گردد.

نماینده ویژه فرهنگی جنبش انصارالله یمن در ایران، با تاکید براینکه هر جامعه‌ای که در سده‌های اخیر از قرآن فاصله گرفت، دچار انحطاط و تاریکی شد، تصریح کرد: هفته وحدت بهترین فرصت برای ملت‌های اسلامی است که با جدیت زیر پرچم حضرت محمد (ص) گرد هم آیند و متحدد شوند.

احمدالامام، همراهی ملت‌های مسلمان ایران و یمن در دفاع از مردم مظلوم فلسطین و غزه را نشانه اشتراکات مهم دینی و اسلامی امت رسول الله بیان کرد و گفت: ایستادگی و صبوری ملت یمن مانند ایران در کنار مردم مظلوم فلسطین، نشان دهنده این مهم است که در عمل باید با جبهه حق علیه دشمن همراه شد.

وی برگزاری جشن هفته وحدت در بقعه تاریخی و متبرکه ناصرالحق آمل را اقدامی ارزشمند برای پیوند نزدیکتر ایران و یمن دانست و یادآورشد: پیوند‌های تاریخی و فرهنگی زیادی به واسطه وجود بقعه متبرکه امامزاده ناصرالحق (ع) در شهرستان آمل میان مردم یمن و مردم آمل برقرار شده و این نمادی از پیوند دینی و قلبی پایدار و مستحکم میان مردم دو کشور است.

وی افزود: ما یمنی‌ها و آملی‌ها رابطه تاریخی و ارتباط خیلی پیوسته‌ای داریم و علاقمند هستیم این ارتباط پایدار و مستحکم‌تر شود.