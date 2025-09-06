پخش زنده
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با تأکید بر ضرورت توجه صنایع به مسئولیتهای زیستمحیطی، حضور فعال صنعت پتروشیمی در مسیر کاهش آلودگیها را اقدامی مثبت و نویدبخش توصیف کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما شینا انصاری امروز در همایش «بحران آلودگی پلاستیک، چالشها و فرصتهای نوین» گفت: صنعت پتروشیمی کشور به این واقعیت رسیده است که حرکت در مسیر حفظ محیط زیست اجتنابناپذیر است. از اینرو، حضور فعال این صنعت را در حوزه محیط زیست به فال نیک میگیریم و امیدواریم نتایج مؤثری در کاهش آلودگیها به همراه داشته باشد.
وی با بیان اینکه آلودگی پلاستیک یکی از معضلات جدی جهان امروز است، افزود: در سالهای اخیر تلاشهای جهانی متعددی برای محدودسازی مصرف پلاستیک آغاز شده و این موضوع در اولویت برنامههای سازمان ملل متحد قرار گرفته است.
انصاری تصریح کرد: ریزپلاستیکها میتوانند وارد منابع آبی شوند و سلامت انسان و موجودات زنده را تحت تأثیر قرار دهند؛ به همین دلیل ضرورت دارد اجماعی جهانی برای مقابله با این بحران شکل گیرد.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به نقش صنایع پلیمری در مدیریت پسماند و کاهش آلودگیهای پلاستیکی تأکید کرد: با توسعه فناوریهای سبز و تولید محصولات دوستدار محیط زیست، میتوان اثرات منفی پلاستیک را به حداقل رساند.
وی خاطرنشان کرد: آلودگیهای زیستمحیطی تنها از طریق همکاریهای جهانی قابل مهار است و در این مسیر، صنعت پتروشیمی کشور با اتخاذ رویکردهای نوین میتواند سهم مؤثری در کاهش مخاطرات ناشی از پلاستیک ایفا کند.