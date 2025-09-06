پخش زنده
نخستین محموله کمک های بشردوستانه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران از طریق دوغارن به مناطق زلزله زده جنوب شرق افغانستان ارسال شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس جمعیت هلال احمر تایباد در حاشیه ارسال این کمک ها گفت: اقلام ارسال شده شامل، چادر، لوازم گرمایشی، اقلام دارویی، زیستی، انواع کنسروجات، کفش و بسته های بهداشتی است.
هادی رمضانی افزود: این اقلام با ۶ دستگاه کامیون به ارزش ۷۰ میلیارد ریال به مقصد شهر هرات در فاصله ۱۲۰ کیلومتری مرز دوغارون بارگیری شده است.
وی ادامه داد: کمک های بشردوستانه ایران به مردم زلزله زده افغانستان از سوی جمعیت هلال احمر استان های تهران، خراسان جنوبی و رضوی آماده شده است.
رمضانی گفت: همه زیرساخت های لازم برای ارسال کمک های مردمی به مناطق زلزله زده افغانستان از سوی دستگاه های متولی در مرز دوغارون فراهم شده است.
یکشنبه ۹ شهریور ۱۴۰۴ زمین لرزه ای به بزرگی ۶ ریشتر در امواج درونی زمین در ولایت های کنر، نورستان، ننگرهار و لغمان در شرق افغانستان رخ داد. این زمین لرزه که ساعت ۲۳:۴۷ به وقت محلی روی داد تاکنون چندین پس لرزه نیز به همراه داشته است.
مرز دوغارون در فاصله ۱۸ کیلومتری شهر تایباد قرار دارد.