به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس جمعیت هلال احمر تایباد در حاشیه ارسال این کمک‌ ها گفت: اقلام ارسال شده شامل، چادر، لوازم گرمایشی، اقلام دارویی، زیستی، انواع کنسروجات، کفش و بسته‌ های بهداشتی است.

هادی رمضانی افزود: این اقلام با ۶ دستگاه کامیون به ارزش ۷۰ میلیارد ریال به مقصد شهر هرات در فاصله ۱۲۰ کیلومتری مرز دوغارون بارگیری شده است.

وی ادامه داد: کمک‌ های بشردوستانه ایران به مردم زلزله زده افغانستان از سوی جمعیت هلال احمر استان‌ های تهران، خراسان جنوبی و رضوی آماده شده است.

رمضانی گفت: همه زیرساخت‌ های لازم برای ارسال کمک‌ های مردمی به مناطق زلزله زده افغانستان از سوی دستگاه‌ های متولی در مرز دوغارون فراهم شده است.

یکشنبه ۹ شهریور ۱۴۰۴ زمین‌ لرزه‌ ای به بزرگی ۶ ریشتر در امواج درونی زمین در ولایت‌ های کنر، نورستان، ننگرهار و لغمان در شرق افغانستان رخ داد. این زمین لرزه که ساعت ۲۳:۴۷ به وقت محلی روی داد تاکنون چندین پس لرزه نیز به همراه داشته است.

مرز دوغارون در فاصله ۱۸ کیلومتری شهر تایباد قرار دارد.