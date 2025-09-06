به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، جام جهانی تیراندازی از ۱۸ تا ۲۳ شهریور ماه در شهر نینگبو کشور چین برگزار می‌شود و تیم ایران با ۶ تیرانداز در این رقابت‌ها حضور دارد.

شرمینه چهل امیرانی، امیرمحمد نکونام با هدایت حسین باقری در رشته تفنگ و هانیه رستمیان، جواد فروغی، امیر جوهری‌خو و وحید گل‌خندان با هدایت مریم سلطانی در رشته تپانچه در این مسابقات حضور دارند.

امید نجاری، رئیس سازمان تیم‌های ملی ومعصومه توحیدلو به عنوان سرپرست این تیم را همراهی می‌کنند.

برنامه این مسابقات به شرح زیر است:

سه شنبه، ۱۸ شهریور ماه:

تپانچه ۱۰ متر میکس، ۵:۱۵ تا ۵:۴۵

فینال تپانچه ۱۰ متر میکس، ساعت ۷:۱۵

تفنگ ۱۰ متر میکس، ساعت ۸ تا ۹:۳۰

فینال تفنگ ۱۰ متر میکس، ساعت ۱۰

چهارشنبه، ۱۹ شهریور ماه:

مقدماتی تپانچه ۲۵ متر زنان، دقت، ساعت ۵

مقدماتی تپانچه ۱۰ متر مردان، ساعت ۵:۱۵ تا ۶:۳۰

فینال تپانچه ۱۰ متر مردان، ساعت ۸

پنجشنبه، ۲۰ شهریور ماه:

مقدماتی تپانچه ۲۵ متر زنان، سرعت، ساعت ۵

فینال تپانچه ۲۵ متر زنان، ساعت ۷:۱۵

مقدماتی تفنگ ۱۰ متر مردان، ساعت ۵:۱۵ تا ۸:۳۰

فینال تفنگ ۱۰ متر مردان، ساعت ۱۰

جمعه، ۲۱ شهریور ماه:

مقدماتی تفنگ ۵۰ متر سه وضعیت زنان، ساعت ۵:۱۵ تا ۶:۴۵

فینال تفنگ ۵۰ متر سه وضعیت زنان، ساعت ۸:۱۵

شنبه، ۲۲ شهریور ماه:

مقدماتی تپانچه ۱۰ متر زنان، ساعت ۵:۱۵ تا ۶:۳۰

فینال تپانچه ۱۰ متر زنان، ساعت ۸

مقدماتی تفنگ ۵۰ متر سه وضعیت آقایان، ساعت ۵:۱۵ تا ۹

یکشنبه، ۲۳ شهریور ماه:

فینال تفنگ ۵۰ متر سه وضعیت آقایان، ساعت ۸:۱۵

مقدماتی تفنگ ۱۰ متر زنان، ساعت ۵:۴۵ تا ۹

فینال تفنگ ۱۰ متر زنان، ساعت ۱۰:۳۰