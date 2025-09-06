پخش زنده
امروز: -
مشاور امنیت ملی نخست وزیر هند در تماس تلفنی با «علی لاریجانی» دبیر شورای عالی امنیت ملی ضمن تبریک این مسئولیت در چنین شرایط خطیری برای وی آرزوی توفیق نمود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، «آجیت دوال» مشاور امنیت ملی نخست وزیر هند در تماس تلفنی با «علی لاریجانی» دبیر شورای عالی امنیت ملی و مشاور رهبر معظم انقلاب اسلامی ضمن تبریک این مسئولیت در چنین شرایط خطیری برای وی آرزوی توفیق نمود.
آقای لاریجانی هم در مورد گسترش همکاریهای اقتصادی دو کشور و روابط امنیتی، دفاعی و توسعه پروژه چابهار راهکارهایی مطرح نمود و قرار شد در فرصت نزدیکی در بازدید از هند، مذاکرات ادامه یابد.