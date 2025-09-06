به گزارش خبرگزاری صداوسیما، «آجیت دوال» مشاور امنیت ملی نخست وزیر هند در تماس تلفنی با «علی لاریجانی» دبیر شورای عالی امنیت ملی و مشاور رهبر معظم انقلاب اسلامی ضمن تبریک این مسئولیت در چنین شرایط خطیری برای وی آرزوی توفیق نمود.

آقای لاریجانی هم در مورد گسترش همکاری‌های اقتصادی دو کشور و روابط امنیتی، دفاعی و توسعه‌ پروژه‌ چابهار راهکارهایی مطرح نمود و قرار شد در فرصت نزدیکی در بازدید از هند، مذاکرات ادامه یابد.