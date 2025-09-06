مرحله سوم مسابقات آزاد اهداف پروازی
بیرانوند قهرمان تراپ شد، یگانه نایب قهرمان
مرحله سوم مسابقات آزاد اهداف پروازی با معرفی نفرات برتر در رشته تراپ به پایان رسید.
در پایان این دور از مسابقات محمد بیرانوند از لرستان قهرمان شد، بابک یگانه از تهران در جایگاه دوم ایستاد و علی یاراحمدی از لرستان در رده سوم ایستاد
در پایان دور مقدماتی محمد بیرانوند از لرستان، مرضیه پرورشنیا از اصفهان، علی یاراحمدی از لرستان، بابک یگانه از تهران و محمد مجید اقبالیان از تهران راهی فینال شدند.
مراسم اهدای مدال با حضور مرتضی قربانی، رئیس فدراسیون تیراندازی برگزار شد.