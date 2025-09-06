به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، در پایان سومین مرحله مسابقات آزاد اهداف پروازی و در رشته تراپ نفرات برتر معرفی شدند.

در پایان این دور از مسابقات محمد بیرانوند از لرستان قهرمان شد، بابک یگانه از تهران در جایگاه دوم ایستاد و علی یاراحمدی از لرستان در رده سوم ایستاد

در پایان دور مقدماتی محمد بیرانوند از لرستان، مرضیه پرورش‌نیا از اصفهان، علی یاراحمدی از لرستان، بابک یگانه از تهران و محمد مجید اقبالیان از تهران راهی فینال شدند.

مراسم اهدای مدال با حضور مرتضی قربانی، رئیس فدراسیون تیراندازی برگزار شد.