رئیس اورژانس پیش بیمارستانی قم از مصدومیت سه نفر در پی تصادف زنجیره‌ای سه دستگاه کامیون، تریلی و یک دستگاه وانت در محور قدیم قم-تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، محمدجواد باقری در توضیح این حادثه گفت: صبح امروز، با اطلاع از وقوع حادثه، بلافاصله یک دستگاه آمبولانس اورژانس ۱۱۵ به محل اعزام شد.

وی افزود: در این حادثه، سه نفر مصدوم شدند که یکی از آن‌ها به علت علائم ضربه مغزی، پس از دریافت اقدامات درمانی اولیه در محل حادثه، به مرکز درمانی منتقل شد. دو مصدوم دیگر از اعزام با آمبولانس خودداری کردند.

باقری در پایان از شهروندان خواست تا در زمان بروز حوادث، با اعلام آدرس دقیق به کارشناسان اورژانس ۱۱۵، به کوتاه شدن زمان رسیدن آمبولانس به محل حادثه کمک کنند.