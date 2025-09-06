عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، بورس کالا را روشی امن و مطمئن برای خرید و فروش طلا معرفی کرد و خواستار توجه به سرمایه‌گذاری در صندوق‌های طلای این بازار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بهروز محبی نجم‌آبادی، با اشاره به نگرانی‌ها درباره ناامنی‌های احتمالی خرید و فروش طلای مجازی، تاکید کرد که حاکمیت باید به آگاهی‌رسانی درباره خطرات این حوزه بپردازد تا تجربه منفی رمز ارز‌ها تکرار نشود.

به گفته وی، دولت باید روش‌های امن و قابل اطمینانی مانند بورس کالا برای خرید و فروش طلا فراهم کند که هم اکنون این امکان ایجاد شده است.

محبی نجم‌آبادی با بیان اینکه طلا کالایی کمیاب و با روند افزایشی قیمت جهانی است، افزود: بورس کالا فضای اقتصادی مثبتی برای سرمایه‌گذاران ایجاد کرده که باید از آن حمایت جدی شود.

وی همچنین به نوسانات احتمالی بازار سرمایه اشاره کرد، اما تاکید نمود که بورس مطمئن‌ترین راه سرمایه‌گذاری در شرایط کنونی است و می‌تواند به توانمندی اقتصادی کشور کمک کند.

نماینده سبزوار، سرمایه‌گذاری در صندوق‌های طلای بورس کالا را پیشنهاد داد و خاطرنشان کرد: اگرچه ممکن است نوساناتی در بازار دیده شود، روند کلی صعودی خواهد بود.

طبق گزارش‌ها، بورس کالا از اسفند ۱۴۰۱ اوراق گواهی سپرده کالایی شمش طلا را عرضه کرده است. هم‌اکنون ۲۴ صندوق طلایی فعال در بازار سرمایه وجود دارد که هر گواهی معادل یک‌دهم گرم شمش طلا با عیار بالا است و خرید آن از مالیات معاف است.