به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، محمد فدوی مدیر دفتر مدیریت بحران، پدافند غیرعامل و HSE شرکت آب و فاضلاب استان یزد گفت: این مانور با هدف ارزیابی توانایی واحد‌های عملیاتی در تأمین آب شرب شهروندان هنگام قطعی برق چاه‌ها و تأسیسات آبرسانی برگزار شد.

وی، افزود: در این مانور، ۵۰ نفر از نیرو‌های حوزه‌های بحران و پدافند غیرعامل، حراست و آبرسانی، پشتیبانی، سامانه ارتباط با مشترکین، مرکز پایش و کنترل کیفیت آب و فاضلاب و همچنین روابط عمومی شرکت آبفا مشارکت داشتند.

مدیر دفتر مدیریت بحران، پدافند غیرعامل و HSE شرکت آب و فاضلاب استان یزد ادامه داد: بر اساس سناریوی طراحی شده، مجموعه چاه‌های یزدگرد به دلیل قطعی برق از مدار خارج شد که این موضوع می‌توانست تأمین آب حدود ۳۰ درصد از مشترکین شهر یزد را با دبی ۹۰۰ لیتر بر ثانیه دچار اختلال کند، بلافاصله پس از اطلاع‌رسانی، اکیپ‌های عملیاتی وارد عمل شدند و با اجرای اقدامات پیش‌بینی شده نسبت به تأمین آب اضطراری اقدام کردند.

فدوی تأکید کرد: برگزاری این مانور‌ها نقش مهمی در ارتقای توان مدیریتی و عملیاتی شرکت آبفا در مواقع بحران دارد و باعث افزایش آمادگی نیرو‌ها برای حفظ پایداری خدمات آبرسانی به شهروندان می‌شود.