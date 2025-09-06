پخش زنده
هزینه مراسم چهارمین سالگرد شهادت شهید مهدی آزمون صرف خرید وسایل گرمایشی برای خانوادههای کم بضاعت شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما آبادان، خانواده شهید مهدی آزمون اعلام کردند: همزمان با آیین گرامیداشت چهارمین سالگرد شهادت شهید والامقام، مهدی آزمون، هزینۀ این مراسم معنوی و پرشکوه، در مسیری نیکوکارانه و انسان دوستانه به مصرف رسید.
بر پایۀ تصمیمی خداپسندانه و به منظور تداوم بخشیدن به روحیۀ ایثار و گذشت که از ویژگیهای بارز این شهید بزرگوار بود، همه هزینههای اختصاص یافته به این مراسم، صرف خرید وسایل گرمایشی برای خانوادههای نیازمند و کم برخوردار شد.
این اقدام نیک، یاد و خاطرۀ شهید مهدی آزمون را نیز با عملی نیک و ماندگار، در اذهان عمومی جاودانه کرد. چنین حرکتی، به راستی تجلی عینی ارزشهای انسانی و اسلامی است که شهیدان عزیز این مرز و بوم، برای پاسداری از آن، جان خود را فدا کردند.
شهید آزمون در روز سه شنبه ۱۶ شهریور ماه سال ۱۴۰۰، در درگیری با سارق مسلح، به درجه رفیع شهادت نایل آمد.