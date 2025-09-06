پخش زنده
امروز: -
چهل و سومین جشنواره جهانی فیلم فجر در چهار بخش رقابتی مسابقه بینالملل، جلوگاه شرق، چشم انداز (مسابقه فیلم اولیها و فیلم دومیها) و زیتون شکسته برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در فراخوان این جشنواره که نسخه انگلیسی آن از هشتم شهریور در سامانه جشنواره منتشر شده و مهلت ارسال آثار تا ۹ مهر ادامه خواهد داشت، آمده است:
«جشنواره جهانی فیلم فجر از فیلمسازان، تهیهکنندگان و سینماگران سراسر جهان دعوت میکند تا آثار خود را برای ارائه در چهلوسومین دوره که از پنجم تا دوازدهم آذرماه ۱۴۰۴ برگزار میشود، به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند. این رویداد مهم بینالمللی که به تایید مراجعی همچون فیاپف رسیده است، عرصهای برای عرضه سینمای نوی جهان و بزمگاه آفرینشهایی است که هنر و صنعت را در هم میآمیزند و بویژه شاعرانگی در سینما را ارج مینهند. جشنوارۀ امسال در پرتو شعار ”ستایشِ زندگی” دربرگیرندۀ چهار بخش رقابتی (مسابقة بینالملل، جلوهگاه شرق، چشمانداز و زیتون شکسته)، مروری بر آثار یک فیلمساز برجسته جهان، بازار فیلم و دارالفنون خواهد بود.
مسابقه بینالملل
این بخش رقابتی و غیرتخصصی جشنواره گسترهای وسیع از فیلمهای بلند در ژانرهای گوناگون را در برگرفته و میزبان آثاری از سراسر جهان خواهد بود که بر مضامین انسانی بویژه جستوجوی عدالت و پرهیز از خشونت و افراطگرایی تاکید دارند. در واقع، این بخش محملی است برای ارائه داستانهایی که حرمت انسان را پاس میدارند، پیوندهای خانواده و جامعه را میستایند و شکوه میراث فرهنگی جهانی را بازمینمایند. وجه شاعرانه آثار در این بخش به طور ویژه مورد توجه قرار خواهد گرفت.
هیأت داوران این بخش متشکل از دو سینماگر ایرانی و پنج سینماگر غیرایرانی خواهد بود که پس از بررسی فیلمهای بلند برگزیده، جوایز زیر را اهدا خواهند کرد:
· سیمرغ بلورین بهترین فیلم: ۵۰۰۰ دلار (که بهصورت مساوی میان کارگردان و تهیهکننده تقسیم میشود)
· سیمرغ بلورین بهترین کارگردانی: ۲۰۰۰ دلار
· سیمرغ بلورین بهترین فیلمنامه: ۱۵۰۰ دلار
· سیمرغ بلورین بهترین دستاورد هنری: ۱۰۰۰ دلار
· سیمرغ بلورین و جایزه ویژه هیأت داوران: ۱۵۰۰ دلار (برای کارگردان)
جلوهگاه شرق
این بخش میزبان فیلمهایی از سراسر آسیاست که با نگاهی نو و آفرینشی هنری، روحی تازه در کالبد سینمای جهان میدمند. آثاری که با روایتهایی جسورانه و شاعرانه، زبان تصویری بدیع و ژرفاندیشیهای فرهنگی پنجرهای به سوی مشرقزمین میگشایند و تماشاگران را در میان تنوع، عمق و زیباییِ حیاتبخش فرهنگ این سرزمینها به سفری خاطرهانگیز فرامیخوانند.
هیأت داوران این بخش، متشکل از یک سینماگر ایرانی و چهار سینماگر غیرایرانی، پس از تماشای فیلمهای بلند آسیایی برگزیده، جوایز زیر را اهدا خواهند کرد:
· سیمرغ بلورین بهترین فیلم: ۴۰۰۰ دلار (که بهصورت مساوی میان کارگردان و تهیهکننده تقسیم میشود)
· سیمرغ بلورین بهترین دستاورد هنری: ۱۰۰۰ دلار
· سیمرغ بلورین جایزه ویژه هیأت داوران: ۱۵۰۰ دلار (برای کارگردان)
۳. چشمانداز (مسابقه فیلماولیها و فیلمدومیها)
این بخش، با هدف شناسایی و حمایت از استعدادهای نوظهور، گزیدهای از نخستین و دومین تجربه فیلمهای بلند فیلمسازان ایران و جهان را در قالب رقابتی هنری پیش روی مخاطبان میگذارد؛ آثار این بخش باید همچون نسیمی بر ابیات آغازین شعر زندگی وزیده و طلوع پُرشکوه فردایی آکنده از خلاقیت را نوید دهند.
هیأت داوران این بخش، متشکل از یک سینماگر ایرانی و دو سینماگر غیرایرانی، فیلمهای بلند اول و دوم برگزیده را بررسی و جوایز زیر را اهدا خواهند کرد:
- سیمرغ بلورین بهترین فیلم: ۳۰۰۰ دلار (که بهصورت مساوی میان کارگردان و تهیهکننده تقسیم میشود)
- سیمرغ بلورین جایزه ویژه هیأت داوران: ۱۵۰۰ دلار (به کارگردان)
زیتون شکسته
این بخش در پی ارج نهادن به فیلمهایی است که با شهامت و آفرینشی خیالانگیز، سرگذشت مقاومت و شکوه تابآوری را بازمینمایند؛ آثاری که به ما یادآور میشوند روح انسان در دل تندباد جنگها نیز میتواند ببالد، بر زخمها مرهم نهد و شعله مقاومت در برابر ظلم و امید به صلح را فروزان نگاه دارد.
کارگردان بهترین فیلم در این بخش، به پاس ایفای نقش مؤثر خود در سینما بهعنوان صدای استقامت و مقاومت، سیمرغ بلورین و هدیه نقدی ۳۰۰۰ دلاری را دریافت خواهد کرد. هیأت داوران این بخش، متشکل از یک سینماگر ایرانی و دو سینماگر غیرایرانی، به تماشای فیلمهای بلند برگزیده این بخش خواهند نشست.
مرور آثار
این بخش از جشنواره ادای احترام به فیلمساز برجستهای خواهد بود که سینمای شاعرانه و انسانیت ژرفاش مرزهای فرهنگی را درمینوردد. سینمای او میبایست نغمهای لطیف در ستایش حال انسان باشد؛ آیینه جان و گواهی صادقانه که با روح شاعرانه جشنواره همنوا باشد.
بازار بینالمللی فیلم (IFM)
بیستوششمین دوره بازار بینالمللی فیلم و برنامههای تلویزیونی ایران از ۹ تا ۱۱ آذرماه ۱۴۰۴ برگزار خواهد شد. جزئیات و مقررات کامل این دوره در زمان مناسب اعلام خواهد شد.
دارالفنون (مدرسه استعدادیابی سینما)
این بخش محملی است برای یادگیری و تبادل فرهنگی میان جوانان سایر ملتها که از دانشجویان سینما از سراسر ایران و جهان دعوت میکند تا در دوره و مجموعهای فشرده از کارگاههای سینمایی با محوریت شاعرانگی در سینما، شرکت کنند. در این کارگاهها که با هدایت فیلمسازان، نویسندگان و بزرگان صنعت سینما برگزار میشود، مهارت هنری و چشمانداز خلاقانه شرکتکنندگان پرورش خواهد یافت و آنان به روایت داستانهایی ترغیب خواهند شد که بازتابدهنده شور زندگی، غنای پیوندهای انسانی و رؤیاهای مشترک جامعه جهانی است. مقررات شرکت و دعوت از جوانان فیلمساز در این بخش بزودی منتشر خواهد شد.
قوانین و مقررات
۱. ثبتنام: متقاضیان تا ۹ مهر ۱۴۰۴ فرصت ثبت نام و ثبت آثار خود را دارند. لازم به یادآوری است که تمامی آثار باید توسط تهیهکننده یا توزیعکننده قانونی بینالمللی فیلم از طریق وبسایت رسمی جشنواره به آدرس www.fajriff.com ارسال شوند.
۲. فرمتهای مورد پذیرش: DCP بدون رمزگذاری، Full HD ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ – MP ۴ H ۲۶۴ با زیرنویس انگلیسی.
۳. سال تولید (برای بخشهای رقابتی): تنها فیلمهایی پذیرفته میشوند که پس از ژانویه ۲۰۲۴ تولید شده باشند.
۴. حداقل مدت زمان: برای فیلمهای بلند ۷۵ دقیقه.
۵. فیلمهایی که برای نخستینبار در جهان ارائه میشوند در اولویت قرار دارند؛ تمامی فیلمهای ارسالشده باید حداقل نخستین نمایش خود را در ایران داشته باشند.
۶. فیلمها نباید پیش از تاریخ جشنواره در ایران به صورت سینمایی، ویدئو/DVD/تلویزیون، آنلاین یا VOD منتشر شده باشند.
۷. مسئولیت انتخاب فیلمها و دعوت رسمی از صاحبان آثار برعهده دبیر جشنواره است.
۸. ثبت اثر به معنای پذیرش تمامی مقررات جشنواره است. پس از دریافت تأییدیه انتخاب فیلم، تهیهکننده یا توزیعکننده قانونی با تأیید کتبی دعوت، متعهد میشوند که از نمایش فیلم خود در جشنواره انصراف ندهد. بر اساس مقررات FIAPF برای جشنوارههای بینالمللی فیلم در سال ۲۰۲۵، هیچ فیلمی بیش از ۳ بار در طول جشنواره به نمایش در نخواهد آمد.
نشانی دبیرخانه جشنواره: تهران، خیابان ولی عصر، بالاتر از پارک ساعی، نبش کوچه لنکران، پلاک ۲۴۵۴
تلفن: ۰۲۱۸۸۱۹۴۲۵۷ – ۰۲۱۸۸۸۸۰۳۲۸/آدرس وبسایت: www.fajriff.com/ایمیل: info@fajriff.com»
چهل و سومین جشنوارة جهانی فیلم فجر به دبیری سید روح الله حسینی در تاریخ ۵ الی ۱۲ آذرماه سال جاری (۲۶ نوامبر تا ۴ دسامبر ۲۰۲۵) برگزار خواهد شد.