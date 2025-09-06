پخش زنده
امروز: -
بیش از ۱۳۸ هزار درخواست صدور مجوز در خراسانجنوبی از ابتدای فعالیت درگاه ملی مجوزها ثبت شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی گفت: از ابتدای راهاندازی درگاه ملی مجوزها در سال ۱۴۰۱ تا پایان مرداد سال جاری، ۱۳۸ هزار و ۹۷ درخواست صدور مجوز در استان ثبت شده که از این تعداد ۱۰۹ هزار و ۳۸۴ درخواست منجر به صدور مجوز شده است.
ذاکریان افزود: بر اساس این آمار، ۷۹ درصد درخواستها در استان به صدور مجوز انجامیده است که ۱۱ هزار و ۸۵۹ مورد آن مربوط به سال جاری است.
وی افزود: از مجموع مجوزهای صادر شده، ۷۴ درصد معادل ۸۱ هزار و ۴۹۸ مجوز در مهلت قانونی به متقاضیان تحویل شده و در حال حاضر نیز ۲ هزار و ۶۹۷ درخواست در دست بررسی است.
ذاکریان همچنین به پنج مجوز پرتقاضا در استان اشاره کرد و گفت: پروانه کسب کشاورزی، پروانههای بهداشتی وسایل نقلیه ویژه حمل کالاهای تحت نظارت دامپزشکی، پروانه احداث نیروگاههای خورشیدی، کارت رانندگی شهری هوشمند و همچنین مجوز تولید انفرادی صنایع دستی بیشترین سهم درخواستها را داشتهاند.