پخش زنده
امروز: -
مردم ولایتمدار بخش خضرآباد با حضور در نمازجمعه و در قالب پویش «ایران همدل»، مبلغ ۱۲۰ میلیون ریال وجه نقد برای یاری مردم و کودکان مظلوم غزه اهدا کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، این هفته محل برگزاری پویش در روستای میل سفید بود و روستاییان دولاب، خمسیان، پناهکو و میل سفید نیز همراهی پرشوری داشتند.
به گفته مسئولان محلی، سومین هفته از اجرای این پویش شاهد صحنههایی از ایثار و همدلی مردم منطقه بود و کمکها با هدف عمل به بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی جمعآوری شد.
پویش ایران همدل در بخش خضرآباد هفته آینده نیز ادامه خواهد داشت.