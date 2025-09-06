مردم ولایتمدار بخش خضرآباد با حضور در نمازجمعه و در قالب پویش «ایران همدل»، مبلغ ۱۲۰ میلیون ریال وجه نقد برای یاری مردم و کودکان مظلوم غزه اهدا کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، این هفته محل برگزاری پویش در روستای میل سفید بود و روستاییان دولاب، خمسیان، پناه‌کو و میل سفید نیز همراهی پرشوری داشتند.

به گفته مسئولان محلی، سومین هفته از اجرای این پویش شاهد صحنه‌هایی از ایثار و همدلی مردم منطقه بود و کمک‌ها با هدف عمل به بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی جمع‌آوری شد.

پویش ایران همدل در بخش خضرآباد هفته آینده نیز ادامه خواهد داشت.