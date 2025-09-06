فرمانده انتظامی شهرستان میاندوآب از اجرای طرح آرامش و ارتقاء امنیت اجتماعی در سه روز گذشته با محوریت برخورد با خرده فروشان مواد مخدر و جمع آوری معتادان پرخطر در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ سرهنگ فخرالدین رستم پور در تشریح این خبر گفت: در راستای ارتقاء امنیت اجتماعی و جلب رضایت عمومی مردم، ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان در سه روز گذشته طرح آرامش را در سطح شهرستان اجرا کردند.

وی ادامه داد: در اجرای این طرح در مجموع تعداد ۲۰ نفر از معتادان متجاهر و پر خطر جمع آوری و تحویل کمپ‌های ترک اعتیاد ماده ۱۶ استان شده و تعداد ۵ نفر توزیع کننده و خرده‌فروش مواد مخدر دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند.

سرهنگ رستم پور تصریح کرد: طی هماهنگی به عمل آمده با مقام قضایی در راستای اجرای این طرح در بازرسی از محل اختفای مجرمین سوداگران مرگ مقدار ۷ کیلو گرم انواع مواد مخدر و دو عدد ترازوی توزین کشف و پس از تشکیل پرونده مقدماتی تحویل مقامات قضایی شدند.

این مقام انتظامی با اشاره به رضایتمندی مردم از اجرای این طرح از همکاری صمیمانه مردم تشکر کرد و گفت. چنین طرح‌های ارتقاء امنیت اجتماعی در سال ۱۴۰۴ادامه خواهد داشت و شهروندان می‌توانند در صورت اطلاع از هر گونه فعالیت مشکوک به ویژه در زمینه توزیع انواع مواد مخدر. مراتب را به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اعلام کنند.