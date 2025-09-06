رئیس کمیته داوری جایزه مصطفی (ص) گفت: دانشمندان برگزیده این جایزه تبدیل به الگو‌هایی برای جوانان و پژوهشگران حوزه علم و فناوری در جهان اسلام می‌شوند و تجربه موفق آنها می‌تواند به توسعه علم و فناوری در منطقه کمک کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، دکتر دیناروند امروز در حاشیه نشست شورای مشورتی جایزه مصطفی (ص) در دانشگاه امیرکبیر برگزار شد، در جمع گفت: جلسه امروز کمیته مشورتی بنیاد مصطفی (ص) با حضور ۲۰ نفر از دانشمندان مطرح جهان اسلام برگزار شد.

وی افزود: اعضای این کمیته مشورتی دوره‌ای دو ساله دارند و در این مدت به شناسایی مشکلات کشور‌های اسلامی و ارائه راهکار‌ها می‌پردازند. جلسه امروز که حدود سه ساعت طول کشید، به همین موضوع اختصاص داشت.

رئیس کمیته داوری بنیاد مصطفی (ص)، خروجی این جلسات را تشکیل کارگروه‌هایی دانست که در حوزه‌های مختلف متمرکز می‌شوند و اضافه کرد: اعضا راهکار‌های خود را برای بنیاد ارائه می‌دهند. این راهکار‌ها هم در سطح بنیاد مصطفی (ص) و هم در سطح سازمان کنفرانس اسلامی و سایر سکو‌های علمی بین‌المللی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

دیناروند درباره اهداف این جلسات، گفت: تولید اسناد و مدارک برای سازمان کنفرانس اسلامی از دیگر اهداف ماست تا بتوان سیاست‌های مناسبی برای پیشرفت علمی و فناوری در جهان اسلام تدوین کرد و سهم کشور‌های اسلامی در این حوزه افزایش یابد.

وی با اشاره به جایگاه جایزه مصطفی (ص) در اتصال دانشمندان کشور‌های اسلامی، افزود: این جایزه یکی از مهم‌ترین جوایز علمی در جهان اسلام است که توسط بنیاد علم و فناوری مصطفی (ص) ارائه می‌شود و بدون دریافت بودجه دولتی، تاکنون پنج دوره برگزار شده است. ارزش جایزه حدود ۲۵۰ هزار دلار است و به دانشمندان برجسته کشور‌های اسلامی و همچنین دانشمندان مسلمان مقیم خارج از این کشور‌ها اعطا می‌شود.

وی تاکید کرد: دانشمندان برگزیده جایزه مصطفی (ص) تبدیل به الگو‌هایی برای جوانان و پژوهشگران حوزه علم و فناوری در جهان اسلام می‌شوند و تجربه موفق آنها می‌تواند به توسعه علم و فناوری در منطقه کمک کند.

رئیس کمیته داوری بنیاد مصطفی (ص) با اشاره به توسعه وقف علمی در این جایزه، خاطر نشان کرد: برخی از برندگان جایزه کل مبلغ خود را به بنیاد اهدا کرده‌اند تا در اختیار جوانان و دانشگاهیان قرار گیرد و برخی دیگر پذیرفته‌اند دوره‌های کوتاه‌مدت در آزمایشگاه‌های خود برای دانشجویان و پژوهشگران بنیاد برگزار کنند. هدف اصلی ما در بنیاد مصطفی (ص) شبکه‌سازی و توسعه همکاری بین دانشمندان اسلامی است.

وی با اشاره به چالش‌های کشور‌های اسلامی، گفت: اگرچه برخی کشور‌ها از نظر اقتصادی و علمی در جایگاه خوبی هستند، اما به طور کلی سهم جهان اسلام از نظر اقتصادی، تولید علمی و اختراعات کمتر از آن چیزی است که شایسته جمعیت حدود یک میلیارد نفری مسلمانان باشد.

دیناروند با اشاره به برخی از دلایل عقب ماندگی کشور‌های اسلامی، تصریح کرد: دلایل این عقب‌ماندگی شامل مدیریت ناکارآمد دولتی، سرمایه‌گذاری اندک در تحقیق و توسعه و کمبود دسترسی آموزش برای همه است. رفع این مسائل و افزایش سرمایه‌گذاری‌ها، مهم‌ترین راهکار برای ارتقای جایگاه علمی و فناوری کشور‌های اسلامی است.

وی با بیان مثال سرمایه‌گذاری، گفت: در حالی که دشمن صهیونیستی حدود ۴ درصد سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه دارد، این رقم در کشور‌های اسلامی کمتر از یک درصد است. برای موفقیت، نیازمند افزایش سرمایه‌گذاری و توجه جدی به علم و فناوری هستیم.

وی با بیان اینکه با وجود جمعیت قابل توجه کشور‌های اسلامی، سهم آنها در اقتصاد و علم جهان کمتر از حد انتظار است، ادامه داد: جمعیت مسلمانان حدود ۲۰ درصد جمعیت جهان را تشکیل می‌دهد، اما سهم این کشور‌ها از تولید اقتصادی، تولید علمی و اختراعات به نسبت جمعیتشان پایین‌تر است. یکی از دلایل اصلی این عقب‌ماندگی، مدیریت ناکارآمد در سطح کلان دولت‌ها و عدم اولویت‌بخشی به فناوری است.

دیناروند تاکید کرد: نبود تمرکز بر فناوری و نوآوری، محدودیت‌های عمده‌ای در توسعه اقتصادی و علمی کشور‌های اسلامی ایجاد کرده است.

دیناروند با تاکید بر اینکه کشور‌های اسلامی در حوزه‌های پیشرفته فناوری هنوز فاصله زیادی با کشور‌های پیشرو دارند، افزود: علاوه بر آن سرمایه‌گذاری‌های ما در حوزه‌های علمی و فناوری کافی نیست و باید افزایش یابد. خوشبختانه بنیاد مصطفی (ص) و اعضای کمیته مشورتی در تلاش هستند تا این مسیر را تقویت کنند.

وی اظهار کرد: وظیفه ما در بنیاد و به ویژه در سمت کمیته داوری و کمیته مشورتی، هدایت و حمایت از توسعه علم و فناوری در جهان اسلام است تا سهم کشور‌های اسلامی در حوزه علمی و فناوری افزایش یابد.