به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرماندار سرخس در مراسم بهره برداری از ۲۶ حلقه چاه کشاورزی در این شهرستان گفت: کشاورزی سرخس باید به سمت مکانیزه شدن و صرفه‌ جویی در مصرف آب و انرژی حرکت کند، برای بهره برداری از این چاهها بیش از ۸ میلیارد تومان هزینه شده است و در اعتبارات و بودجه امسال و همچنین سال آینده نیز منابع مناسبی برای بخش کشاورزی و انرژی پیش‌ بینی شده است.

مجید بیگی با تأکید بر نقش مهم کشاورزی و دامداری در اشتغال افزود: در این دو حوزه باید به گونه‌ ای برنامه‌ ریزی کنیم که اتلاف وقت و انرژی به حداقل برسد. استفاده از نسل جدید تجهیزات کشاورزی می‌ تواند کیفیت و کمیت تولیدات را ارتقا دهد و مهم‌ تر آنکه این اقدامات، سرمایه‌ گذاری بلندمدت برای تولیدات آینده به شمار می‌ رود.

وی ادامه داد: اجرای طرح لوله‌ گذاری و تجهیز چاه‌ های کشاورزی، اقدامی زیرساختی برای افزایش تولید و بهره‌ وری محسوب می‌ شود که ثمرات آن در سال‌ های آینده نمایان خواهد شد.