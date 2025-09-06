پخش زنده
گزارشهای آماری مدیریت نظارت بر بورسهای سازمان بورس و اوراق بهادار از معاملات بازار سهام نشان میدهد، تعداد سهامداران فعال بورس در هفته گذشته از مرز ۱۵۷ هزار کد فراتر رفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ گزارشهای آماری مدیریت نظارت بر بورسهای سازمان بورس و اوراق بهادار از معاملات بازار سهام حاکی از آن است که؛ در هفته منتهی به ۱۲ شهریور، سهم حقیقیها، حقوقی و صندوق سهامی به ترتیب ۱۴۹ هزار و ۱۶۰ میلیارد ریال (۶۶.۴ درصد)، ۳۱ هزار و ۷۸۸ میلیارد ریال (۱۴.۱ درصد) و ۱۶ هزار و ۷۵۷ میلیارد ریال (۷.۵ درصد) بود.
همچنین، در هفته یادشده، تعداد سهامداران فعال در بازار، اعم از: حقیقی و حقوقی (بدون احتساب کدهای دارای معامله در عرضههای اولیه) ۱۵۷ هزار و ۱۷ نفر بود که به تفکیک ۱۵۶ هزار و ۲۴ نفر شامل سهامداران حقیقی و ۹۹۳ نفر مربوط به حقوقیها میشود.
در این بازه زمانی، ۳ صنعت ۱. فلزات اساسی ۲. بانک ۳. خودرو جزو ۳ صنعت پرگردش در معاملات بازار سهام بودند.
آمارها حاکی از آن است که؛ در هفته گذشته این ۳ صنعت ۳۳ درصد ارزش کل معاملات بازار را به خود اختصاص دادند.