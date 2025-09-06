به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، همایون اسعدیان مدیرعامل خانه سینما در نشست با اهالی رسانه در خصوص برنامه‌های روز ملی سینما گفت: روز جمعه ۲۱ شهریور مراسم گرامیداشت روز سینما برگزار خواهد شد. این مراسم به معنای جشن نیست و صرفا یک دورهمی سینمایی می‌باشد.

وی در ادامه در خصوص معرفی نماینده اسکار توسط خانه سینما اظهار داشت: ابتدا قرار بر این بود که نماینده سینمای ایران برای اسکار در این دوره توسط خانه سینما معرفی شود به همین دلیل خانه سینما لیست هیات انتخاب متشکل از ۹ نفر را به بنیاد سینمایی فارابی معرفی کرد.

اسعدیان ادامه داد: بنیاد سینمایی فارابی از بین این ۹ نفر با ۶ نفر تماس گرفت به همین دلیل خانه سینما هم بیانیه داد که انتخاب نماینده اسکار تا سال بعد دیگر بر عهده این خانه نیست.

مدیرعامل خانه سینما در این خصوص تاکید کرد: این بیانیه به معنای قهر و یا قطع ارتباط ما با بنیاد فارابی نیست حتی به ۶ نفری که بنیاد با آنها تماس گرفته بود تاکید کردیم که در جلسات حضور داشته باشند، اما در نهایت مسئولیت انتخاب از گردن خانه سلب شده است.

اسعدیان در ادامه نشست در خصوص حمایت‌های خانه سینما از اصناف این هنر بیان کرد: خانه سینما بنگاه کاریابی یا کمیته امداد نیست؛ تلاش خانه بر این است که حرمت تمام اعضا حفظ شود. خانه تاکنون برای بیمه پایه و بیمه تکمیلی هنرمندان تمام وقت با صندوق اعتباری هنر در تعامل بوده و حتی در حال مذاکره با بیمارستان‌ها هستیم تا اگر بشود همان مقدار ناچیز درمانی را هم سینماگران پرداخت نکنند.

وی در ادامه در خصوص بیمه و یا صندوق بیکاری توضیح داد: بیمه بیکاری مقدمات دارد، تشکیل صندوق بیکاری هم به گونه ایست که اعضا در زمان کار خود یک مبلغی را به صندوق بیکاری می‌دهند تا در زمان بیکاری از آن استفاده کنند. اگر غیر از این باشد حالت خیریه و صدقه می‌گیرد که در شان اهالی سینما نیست.

در ادامه مسئولین خانه سینما در پاسخ به خبرنگار صدا و سیما درباره پرونده باز سند ملی سینما، گفتند: سند تنظیم شده به هیچ وجه مورد تایید خانه سینما نبود، از طرفی در دنیای مدرن امروز سند‌ها و آیین نامه‌ها خیلی کاربرد ندارند، از این رو اجرای این سند کاملا منتفی است؛ اگر یک روز قرار باشد سندی برای سینما تنظیم شود می‌بایست اهالی سینما آن را تهیه کنند و مانند این سند کپی برداری از نمونه‌های خارجی نباشد.

اسعدیان در پایان همچنین گفت: تفاهمنامه مالی امسال خانه با وزارت فرهنگ و ارشاد ۲۶ میلیارد است که تاکنون هیچ مقدار از آن را دریافت نکرده‌ایم، اما همچنان حمایت‌های خانه از اعضا ادامه دارد.

گفتنی است روز جمعه ۲۱ شهریور به مناسبت روز ملی سینما، بلیت سینما‌های سراسر کشور نیم بها خواهد بود.